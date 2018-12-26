В рамках акции «Наши дети» Будакошелевщину посетил заместитель председателя правления Гомельского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира» Владимир Восарев

В рамках республиканской акции «Наши дети» заместитель председателя правления Гомельского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира» Владимир Восарев посетил Гусевицкий детский сад и вручил воспитанникам учреждения сладкие подарки.

Вместе с Владимиром Анатольевичам в гости к ребятам наведались также заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, председатель Гусевицкого сельского Совета Артем Гришай, методист учебно-методического кабинета отдела образования, спорта и туризма Ирина Бобровничая и, конечно же, самые главные и долгожданные новогодние персонажи: Дед Мороз и Снегурочка.

























