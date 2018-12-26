ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На территории Гусевицкого сельсовета прошли благотворительные акции «Наши дети» и «Депутаты — детям»

27.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

В рамках акций «Депутаты — детям» и «Наши дети» председатель Гусевицкого сельского Совета депутатов Артем Гришай, депутаты районного Совета депутатов Виталий Карпинский и Александр Немцев, депутаты Гусевицкого сельского Совета Людмила Гришай, Наталья Ковш, Кристина Афанасенко, Олег Воденков, Ирина Кушнерова, Татьяна Романенко, Аксана Кириченко, руководители учреждений образования агрогородка Пенчин: директор средней школы Татьяна Кузьменко и заведующая детским садом Оксана Мячикова — посетили многодетные, малообеспеченные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении, поздравили детей и их родителей с наступающими новогодними праздниками и вручили подарки.

На территории Гусевицкого сельсовета прошли благотворительные акции «Наши дети» и «Депутаты — детям»
На территории Гусевицкого сельсовета прошли благотворительные акции «Наши дети» и «Депутаты — детям»
На территории Гусевицкого сельсовета прошли благотворительные акции «Наши дети» и «Депутаты — детям»
На территории Гусевицкого сельсовета прошли благотворительные акции «Наши дети» и «Депутаты — детям»
На территории Гусевицкого сельсовета прошли благотворительные акции «Наши дети» и «Депутаты — детям»
На территории Гусевицкого сельсовета прошли благотворительные акции «Наши дети» и «Депутаты — детям»
На территории Гусевицкого сельсовета прошли благотворительные акции «Наши дети» и «Депутаты — детям»
На территории Гусевицкого сельсовета прошли благотворительные акции «Наши дети» и «Депутаты — детям»
На территории Гусевицкого сельсовета прошли благотворительные акции «Наши дети» и «Депутаты — детям»
На территории Гусевицкого сельсовета прошли благотворительные акции «Наши дети» и «Депутаты — детям»
На территории Гусевицкого сельсовета прошли благотворительные акции «Наши дети» и «Депутаты — детям»
На территории Гусевицкого сельсовета прошли благотворительные акции «Наши дети» и «Депутаты — детям»
На территории Гусевицкого сельсовета прошли благотворительные акции «Наши дети» и «Депутаты — детям»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках акций "Депутаты - детям" и "Наши дети" председатель Гусевицкого сельского Совета депутатов Артем Гришай, депутаты районного Совета депутатов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кубомедузы убивают намного чаще, чем акулы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика