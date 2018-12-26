На территории Гусевицкого сельсовета прошли благотворительные акции «Наши дети» и «Депутаты — детям»

В рамках акций «Депутаты — детям» и «Наши дети» председатель Гусевицкого сельского Совета депутатов Артем Гришай, депутаты районного Совета депутатов Виталий Карпинский и Александр Немцев, депутаты Гусевицкого сельского Совета Людмила Гришай, Наталья Ковш, Кристина Афанасенко, Олег Воденков, Ирина Кушнерова, Татьяна Романенко, Аксана Кириченко, руководители учреждений образования агрогородка Пенчин: директор средней школы Татьяна Кузьменко и заведующая детским садом Оксана Мячикова — посетили многодетные, малообеспеченные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении, поздравили детей и их родителей с наступающими новогодними праздниками и вручили подарки.