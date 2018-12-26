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Народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко перенесла сложную операцию

27.12.2018 10:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко перенесла сложную операцию
Радыё Свабода

Как рассказал автор книги «Далягляды Зинаиды Бандарэнка. Мой шлях да Беларусі», журналист Александр ТАМКОВИЧ, Зинаида Александровна как очень скромный человек не хотела никого посвящать в свои проблемы до последнего – не говорила о том, что она собирает средства на импортный искусственный сустав. Тем более чтобы не было спекуляций на том, что параллельно идет краудкампания с целью издания книги.

В сборе средств на приобретение сустава очень помогли независимые журналисты. Большую сумму денег дала нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

По словам Александра Тамковича, он был поражен тем, что в последнее время Зинаида Бондаренко, которая часто вела различные мероприятия, не выходила на сцену без обезболивающих уколов.

Но сейчас все позади, Зинаида Александровна чувствует себя хорошо. Желаем ей скорейшего восстановления после операции и успешной реабилитации.

 
 
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Известная в прошлом телеведущая, народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко была успешно прооперирована в 6-й больнице Минска: ей поставили искусственный...
 
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