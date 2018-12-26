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ГАИ проведет акцию «Останови пьяного водителя!»

27.12.2018 10:23 — Разное | Аргументы и факты  
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ГАИ проведет акцию «Останови пьяного водителя!»
Фото из открытых источников

28 декабря 2018 года Госавтоинспекция Республики Беларусь проведет последний в уходящем году Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Останови пьяного водителя!», направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в состоянии опьянения, пояснила старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК.

За 11 месяцев 2018 года на территории Минска произошло 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по вине водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, по вине нетрезвых пешеходов произошло 26 дорожно-транспортных происшествий.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует воздержаться от управления транспортными средствами в состоянии опьянения, чтобы не омрачить себе предстоящие рождественские и новогодние праздники.

За управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, либо передачу управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки на предмет определения состояния опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 100 базовых величин с лишением права управления на 3 года. А вот повторное нетрезвое задержание за год влечёт уже уголовную ответственность и конфискацию автомобиля, вне зависимости от того, принадлежит он водителю или нет.

Также немалое количество дорожно-транспортных происшествий происходит по вине пьяных пешеходов, которые бродят по проезжей части как хотят и где хотят, умудряются сидеть и лежать на дороге. В результате чего попадают под колеса транспортных средств и, к сожалению, нередко погибают.

К пешеходу, лицу, управляющему велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицу, участвующему в дорожном движении и не управляющему транспортным средством, допустившему нарушение ПДД, применяется административное взыскание в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин, а в случае нахождения пешехода в состоянии алкогольного опьянения либо отказа от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) - на сумму от 3 до 5 базовых величин.

Пьянство становится особо актуальной проблемой в праздничные дни. Именно поэтому в преддверии предстоящих праздников Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к благоразумию. По всей республике будет усилена работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий в состоянии опьянения.

Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, то незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 или в дежурную часть УГАИ ГУВД Мингорисполкома по телефону: +375 (17) 222-17-17. Возможно, ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

 

 
Теги: Минск
 
 
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За 11 месяцев 2018 года на территории Минска произошло 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по вине водителей, управлявших транспортными средствами в...
 
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