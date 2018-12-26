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Жительница Горок на «Фиате» не справилась с управлением
27.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
22 декабря произошла авария на 115 километре автодороги Кричев-Орша-Лепель, сообщает управление ГАИ УВД Могилевского облисполкома. 42-летняя жительница Горок, управляя автомобилем «Фиат Брава», совершила столкновение с «Фольксваген Гольф». За его рулем был 33-летний оршанец. В результате ДТП госпитализирована 24-летняя пассажирка «Фиата».
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22 декабря произошла авария на 115 километре автодороги Кричев-Орша-Лепель, сообщает управление ГАИ УВД Могилевского облисполкома. 42-летняя жительница Горок,...
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