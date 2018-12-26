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«Разбитые фуры и легковушки, дорога - чистый лед»: видео с трассы М1
Массовая авария произошла вечером 26 декабря на трассе М1 между Борисовом и Крупками. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
— В районе 460-го километра трассы Брест — Минск — граница РФ около 22.00 много разбитых фур и легковых автомобилей, в общей сложности 18 транспортных средств. Дорога абсолютно не обработана — чистый лед, — рассказали очевидцы.
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Массовая авария произошла вечером 26 декабря на трассе М1 между Борисовом и Крупками.
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