«Разбитые фуры и легковушки, дорога - чистый лед»: видео с трассы М1

Массовая авария произошла вечером 26 декабря на трассе М1 между Борисовом и Крупками. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

— В районе 460-го километра трассы Брест — Минск — граница РФ около 22.00 много разбитых фур и легковых автомобилей, в общей сложности 18 транспортных средств. Дорога абсолютно не обработана — чистый лед, — рассказали очевидцы.