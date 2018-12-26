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230 тысячам россиян власти предрекают скорую потерю работы
27.12.2018 11:20 — Разное | Ежедневник
фото: news.dtkt.ua
Прогноз российского Минтруда составлен на период с 12 декабря по 12 марта и основан на опросе опросе 46 тысяч организаций, где работают 12 миллионов человек.
Названы сферы, где работники больше всего рискуют потерять работу в ближайшее время. Самая большая группа (30,5 тыс.) - сотрудники финансовой и банковской сфер. Далее идут транспортная отрасль (27 тыс.), производство электрооборудования, вычислительной и измерительной техники (16,6 тыс.).
Суммарно потерять работу могут 230,8 тысячи россиян, спрогнозировал Минтруд. Большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге.
Впрочем, в Минтруда оговорились, что все эти люди необязательно будут уволены - ситуация на предприятиях и организациях может поменяться.
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Прогноз российского Минтруда составлен на период с 12 декабря по 12 марта и основан на опросе опросе 46 тысяч организаций, где работают 12 миллионов человек.
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