230 тысячам россиян власти предрекают скорую потерю работы

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Прогноз российского Минтруда составлен на период с 12 декабря по 12 марта и основан на опросе опросе 46 тысяч организаций, где работают 12 миллионов человек.

Названы сферы, где работники больше всего рискуют потерять работу в ближайшее время. Самая большая группа (30,5 тыс.) - сотрудники финансовой и банковской сфер. Далее идут транспортная отрасль (27 тыс.), производство электрооборудования, вычислительной и измерительной техники (16,6 тыс.).

Суммарно потерять работу могут 230,8 тысячи россиян, спрогнозировал Минтруд. Большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге.

Впрочем, в Минтруда оговорились, что все эти люди необязательно будут уволены - ситуация на предприятиях и организациях может поменяться.