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Выставочный центр Беларуси БелЭКСПО празднует полувековой юбилей

27.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Выставочный центр Беларуси БелЭКСПО празднует полувековой юбилей. Именно здесь заключают контракты и находят новых партнеров, сообщает «МИР 24».

Тысячи бизнесменов со всего мира ежегодно приезжают на крупнейшую площадку страны, чтобы познакомиться с современными разработками. Самые масштабные экспозиции посвящены проектам в военной сфере, легкой промышленности, туризме и области IT.

Сейчас выставочный центр готовится к новоселью, потому что своего помещения у него с некоторых пор нет.

«Это будет специализированное здание именно для выставок. На данный момент есть проблема после сноса павильона на улице Янки Купалы. Все выставки сейчас проводятся в спортивных сооружениях, в сооружениях для культурных мероприятий, которые не приспособлены для выставок», – сказал исполняющий обязанности директора Национального выставочного центра Евгений Бригадный.

Отметим, что новая площадка займет 20 тысяч гектаров, что позволить привлекать на выставку еще больше инновационных проектов.



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Теги: знакомства
 
 
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Тысячи бизнесменов со всего мира ежегодно приезжают на крупнейшую площадку страны, чтобы познакомиться с современными разработками.
 
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