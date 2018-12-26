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Выставочный центр Беларуси БелЭКСПО празднует полувековой юбилей
27.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Выставочный центр Беларуси БелЭКСПО празднует полувековой юбилей. Именно здесь заключают контракты и находят новых партнеров, сообщает «МИР 24».
Тысячи бизнесменов со всего мира ежегодно приезжают на крупнейшую площадку страны, чтобы познакомиться с современными разработками. Самые масштабные экспозиции посвящены проектам в военной сфере, легкой промышленности, туризме и области IT.
Сейчас выставочный центр готовится к новоселью, потому что своего помещения у него с некоторых пор нет.
«Это будет специализированное здание именно для выставок. На данный момент есть проблема после сноса павильона
Отметим, что новая площадка займет 20 тысяч гектаров, что позволить привлекать на выставку еще больше инновационных проектов.
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Тысячи бизнесменов со всего мира ежегодно приезжают на крупнейшую площадку страны, чтобы познакомиться с современными разработками.
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