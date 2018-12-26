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Помогать – это просто. Благотворительному проекту Белагропромбанка - 1 год

27.12.2018 12:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Помогать – это просто. Благотворительному проекту Белагропромбанка - 1 год
Фото из открытых источников

Эти средства пошли на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Дарим надежду вместе

Благотворительность – один из самых простых способов почувствовать свою значимость в мире. Ведь даже небольшой вклад в это благородное дело неоценим и приносит многим людям радость и пользу. Благодаря банковской карте, созданной в тесном сотрудничестве с международной платежной системой Mastercard и фондом «Прикосновение к жизни», у клиентов Белагропромбанка есть уникальная возможность оказать финансовую помощь детям с онкологическими заболеваниями, ограниченными возможностями, а также детям-сиротам. Таким образом, каждый держатель карты подтверждает делом свою готовность к сопереживанию и дает тяжелобольным детям шанс на выздоровление – шанс, который поможет им полноценно жить, учиться, строить семьи и приносить пользу обществу.

Результаты воодушевляют

Каждый день держателей карточек «Прикосновения» становится больше, а значит, увеличивается и размер финансовой поддержки. Как отмечает операционный директор Дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Анна СВИСТУНОВА, сегодня количество благотворителей можно сопоставить с численностью населения Несвижа – это более 14 тысяч человек. «Мы надеемся, что через год это количество как минимум удвоится и достигнет числа проживающих в Дзержинске или Новогрудке, а возможно, и утроится», - добавила она.

Помогать – это просто. Благотворительному проекту Белагропромбанка - 1 год
Фото: Фото из открытых источников

За 2018 год благодаря карточке «Прикосновения» оказана существенная финансовая поддержка: приобретены кресла-коляски для детей-инвалидов, специализированное питание для ослабленных пациентов, стерильные одноразовые расходные материалы, конструкции медицинского назначения, товары бытового назначения для обслуживания медицинских помещений, а также оказано лечение и собраны генетические анализы. В следующем году полученные за счет пожертвований банка и держателей карточек средства будут аккумулированы в ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии». По словам директора центра Ольги АЛЕЙНИКОВОЙ, деньги пойдут на строительство и оснащение молекулярной лаборатории, покупку суперсовременного и высокоточного лабораторного оборудования - микроскопа для цитогенического анализа, что позволит улучшить качество цитогенической диагностики злокачественных заболеваний у детей.

Как оформить благотворительную карту «Прикосновения»?

Используя карточку «Прикосновения», можно осуществлять благотворительность беспрепятственно и легко. Для этого не нужно специально посещать банк и заполнять какие-либо документы – достаточно просто совершать привычные покупки в магазинах и своих любимых местах с использованием благотворительной карты, и помощь будет перечислена банком автоматически. 0,3% суммы платежа со счета держателя карты перечисляется в благотворительный фонд «Прикосновение к жизни». Белагропромбанк в знак солидарности с клиентами удваивает сумму, перечисляя фонду также 0,3% суммы безналичного платежа за счет собственных средств.

Благотворительная карточка выпускается на стандартном «пластике» Mastercard и премиальном Mastercard Gold. Счет, к которому выпускается карточка «Прикосновения», может быть открыт в белорусских рублях, долларах США и евро. Оформить заявку на благотворительную платежную карточку можно и в любом подразделении Белагропромбанка. При покупке карты 50% ее стоимости перечисляется в благотворительный фонд «Прикосновение к жизни».

 

Благодарность одному из самых активных держателей карточек «Прикосновения» Александру Буйничу вручает операционный директор Дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Анна Свистунова.

 

 
 
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Масштабному проекту Белагропромбанка по оказанию помощи нуждающимся в лечении детям исполнился 1 год. За это время к благотворительной инициативе...
 
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