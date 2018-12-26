Зарплаты строителей в Беларуси вырастут с 1 января

Соответствующее постановление Министерства архитектуры и строительства «Об установлении цены человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда» подписано и вступит в силу с 1 января 2019 года, сообщает БЕЛТА.

В среднем зарплаты строителей увеличат на 30%.

Согласно документу, цена человеко-часа рабочего четвертого разряда повышается до 7,03 руб. при выполнении пусконаладочных работ и до 8,15 руб. при выполнении строительно-монтажных работ.

В ведомстве отметили, что данное нововведение поможет избежать формирования зарплаты по региональному признаку.

На необходимость повышения оплаты труда строителей указал президент на недавнем республиканском совещании. Эта мера позволит остановить отток кадров из отрасли.