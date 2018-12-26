Черная Рука и Гроб на колесиках. А Вы помните «страшилки» из СССР?

Гроб на колесиках

Жила-была одна девочка. И вот как-то ее мама ушла на работу и запретила дочери включать радио. А та не послушалась и включила. И вдруг по радио передают: «Девочка, девочка, гроб на колесиках выехал с кладбища, твою улицу ищет. Прячься, убегай». Но девочка решила, что это передают какую-то страшную сказку. А ей опять говорят: «Девочка, девочка, гроб на колесиках нашел твою улицу, уже ищет твой дом». И называют ее адрес. Тут-то она испугалась, начала дверь запирать, но из дома не убегает. А радио снова передает: «Девочка, девочка, гроб на колесиках нашел твой дом. В квартиру въезжает!» Вернулась мама с работы – а там дочка неживая. Только рядом какое-то колесико валяется.

Голубые занавески

Девочка играла с подружками на улице. К ней подошла женщина и сказала: «Никогда не покупай голубых занавесок. Они приносят горе». Но девочка рассмеялась и убежала.

На следующий день девочка с бабушкой пошли в магазин, бабушке очень понравились голубые занавески. Девочка забыла про запрет, и занавески были куплены. Когда их повесили в спальне, все увидели на них небольшое черное пятно. Бабушка пыталась отстирать его. Ночью раздался крик.

Бабушку нашли мертвой, а на шее у нее были отпечатки черных пальцев. Девочка вызвала милицию. В квартире устроили засаду. Наступила ночь. Девочка, дрожа от страха, зашла в бабушкину спальню. Из пятна высунулась черная рука и потянулась к ее горлу. Милиционер выстрелил в пятно, и оно стало красным. Это были заколдованные занавески той женщины, которая предупреждала девочку об опасности.

Пиковая дама

Однажды две пионерки в тихий час решили вызвать Пиковую даму. Они нарисовали на зеркале мылом домик и ступеньки, прочитали заклинанье. Тут же появилось черное пятно, которое поднималось по ступенькам в домик… Девочки перепугались, но было поздно – после тихого часа их нашли без сознания. И у каждой в руках была зажата карта – «пиковая дама». Один из вожатых заметил, что всего-то и нужно было – стереть домик с зеркала. Тогда пиковая дама никому не причинила бы вреда.



Пиковая дама

Красные перчатки

Одна девочка пошла в магазин за перчатками. Мама сказала, чтобы она купила любые, но только не красные. Но девочка, увидев в магазине красные перчатки, не смогла пройти мимо, так они ей понравились. Когда она подошла к своему дому, то обнаружила, что тот горит. Приехали пожарные. Но никак не могли погасить пожар. Вдруг из-за дерева появилась женщина с красным лицом. Все, кто ее увидел, испугались и убежали. Девочка осталась одна. Женщина сказала, что сможет потушить дом, если девочка потом выполнит ее просьбу. Девочка согласилась. Пожар был потушен. Женщина сказала девочке, чтобы та ночью пришла на кладбище и положила на могилу в центре кладбища свои перчатки. Девочка испугалась, но еще больше она боялась не выполнить приказ. Поэтому она сделала все, что от нее требовалось. Вдруг одна могила раскрылась, с гроба съехала крышка, и из него выскочила краснолицая женщина. Она хотела схватить девочку за руку, но та убежала.

Тогда женщина закричала: «Ты просто так от меня не отделаешься! У тебя умрет бабушка!»

Так и случилось. Бабушка умерла. Когда ее хоронили, девочка опять встретила на кладбище ту женщину. И она велела ей снова прийти на кладбище. Девочка пришла, и женщина с красным лицом и в красных перчатках сказала, что этой ночью та умрет. Девочка пришла домой, легла спать и умерла. Ее похоронили. Она лежит и вдруг понимает, что находится под землей. Она увидела там своих маму и бабушку и побежала к ним. А потом вдруг заметила, что у них красные лица. И у нее тоже было красное лицо. Потом они сами стали приходить к людям, которые покупали красные перчатки.

Черная Рука

Один мужчина жил в небольшом доме на старой стрелке недалеко от кладбища. Каждый раз после того, как ночью проходил московский поезд, появлялась Чёрная Рука и забирала у мужчины то ухо, то глаз, то левую почку. И вот осталась у него одна нога. Доковылял он кое-как до стрелки, проводил московский поезд, потом вернулся домой, лёг, посинел весь и ждёт. Тут опять залетела в форточку Чёрная Рука и забрала у мужчины последнюю ногу. Следом за московским поездом приближался киевский. Но мужчина не смог выйти и перевести стрелку! Ведь у него ни рук, ни ног нет! Чёрная Рука забрала! Одно туловище осталось. Так киевский поезд сошёл с рельс и разбился. Сразу же милиция приехала. А мужчина лежит синий, почти фиолетовый, ничего поделать не может. Тогда милиция устроила в доме засаду. И вот в полночь на кладбище завыли волки, и в комнату влетела Чёрная Рука. Милиция начала стрелять по ней из пистолетов, хотела на нее надеть наручники, но она растопырила пальцы, показала фигу милиции, забрала у мужчины сердце и вылетела в форточку. А мужчина умер, его похоронили на кладбище, которое как раз было рядом.