ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые выяснили, как правильно есть шпинат

27.12.2018 11:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Результаты исследования, проведенного учеными из Университета Линкепинг (Швеция), опубликованы в журнале Food Chemistry, пишет «Здоровье Mail.Ru».


Фото: unsplash.com

Шпинат, как и другие зеленые листовые овощи, богат натуральным жирорастворимым пигментом лютеином, который является мощным антиоксидантом.

Как показали предыдущие исследования, проведенные той же группой ученых, лютеин помогает снизить уровень хронического воспаления в организме пациентов с атеросклерозом и ишемической болезнью сердца, снижая аномальную активность клеток иммунной системы. Исследователи установили, что иммунные клетки обладают способностью накапливать лютеин, а значит, организм может запасать это полезное вещество.

На этот раз ученые решили выяснить, какой метод приготовления шпината в наибольшей степени подходит для того, чтобы максимизировать содержание лютеина в конечном продукте.

Шпинат исследователи выбрали из-за того, что в нем содержится больше лютеина, чем в других овощах, и его едят много людей.

В ходе эксперимента ученые применяли все методы кулинарной обработки, которые обычно используются в повседневной жизни, — шпинат варили с разной длительностью и при разных температурах, тушили, жарили, резали в салат, делали из него сок и смузи — и каждый раз измеряли содержание лютеина. Как и ожидалось, лютеин оказался очень чувствителен к температуре нагрева и его длительности — чем дольше шпинат варят или тушат, воздействию чем более высоких температур он подвергается, тем меньше лютеина в нем остается. К примеру, если шпинат жарить, то большая часть лютеина разрушится уже спустя две минуты.

Гораздо больше лютеина остается в шпинате, если его не варить, тушить или жарить, а разогреть в микроволновке, выяснили исследователи. Но лучше всего вообще не подвергать шпинат кулинарной обработке. Когда листья шпината мелко режут в салат, делают из них смузи или сок, структура растения разрушается, и происходит активное выделение лютеина.

При этом важно добавить в шпинатный салат, смузи или сок любой молочный жир — сливочное масло, сметану или жирный йогурт.

Поскольку лютеин является жирорастворимым веществом, это позволит повысить его биодоступность, отмечают ученые.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Результаты исследования, проведенного учеными из Университета Линкепинг (Швеция), опубликованы в журнале Food Chemistry, пишет «Здоровье Mail.Ru».
 
Новости дня
Новости разные
 
Троллейбус врезался в автобус в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика