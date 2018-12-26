Какие белорусские заводы отправят своих работников на новогодние каникулы

МТЗ отправил работников на новогодние каникулы до 9 числа. «Отрабатывать будем в течение года», — объясняют на предприятии. Аналогичная ситуация на заводе «БелАЗ». Здесь продлевают выходные из-за продолжительного отдыха в России. FINANCE.TUT.BY поинтересовался, сотрудники каких белорусских организаций не выйдут на работу сразу после новогодних праздников.



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МАЗ уйдет на новогодние каникулы с 30 декабря по 7 января включительно. Эти дни сотрудники будут отрабатывать позже, точный график пока неизвестен. «3 и 4 января переносятся где-то на ноябрь-декабрь следующего года. Предварительно 3 и 4 января переносятся на ноябрь-декабрь следующего года, уточнил заместитель гендиректора МАЗа Петр Косарь.

— Когда у нас литейные цеха на день или два начинают разогревать печи, то мы несем слишком большие затраты. Поэтому лучше делать выходные и не запускать все оборудование, — поясняли ранее причину переносов на производстве.

Ранее на предприятии предлагали работникам написать заявления за свой счет на 22 и 29 декабря.

Работники МТЗ выходят на работу 9 числа, отрабатывать каникулы будут в течение года. На БелАЗе новогодние каникулы продлятся по 7 января число включительно.

— Постановлением Совета министров разрешено принимать свои решения. Так как мы экспортно-ориентированное предприятие, ориентированное на Россию и дальнее зарубежье, решили сделать выходные для более эффективного использования времени. То, что задолжали, отработаем в январе, — рассказывают на БелАЗе.

На гомельском заводе литья и нормалей взяли дополнительный выходной 2-го числа. В прошлом и позапрошлом году здесь тоже не отдыхали долго после Нового года. «Чтобы 8 или 13 на работу, такого не было», — рассказывают на предприятии.

«У нас новогодние каникулы, да», — подтвердили на Гомсельмаше. Работа предприятия возобновится восьмого числа. Уже известно, что будут три рабочие субботы в апреле, мае и июне.

«Белкотломаш» отправил работников в отпуск с 1 декабря по 4 января 2019 года. Новогодние каникулы были здесь и ранее, но такие продолжительные — впервые. На предприятии подтверждают информацию про необычный режим и объясняют, что вынужденный простой связан с «отсутствием бюджетного финансирования».

— Есть тендера, которые сейчас не подкрепляются финансированием из бюджета, соответственно нет возможности приступить к их выполнению. Мы работаем с бюджетной сферой, которая должна сделать предоплату для начала производства, — рассказывает специалист организации.

На БМЗ и Белшине в этом году каникул нет.

— Перенос рабочих дней на промышленных предприятиях в предновогодние дни — это уже устоявшаяся практика. Сроки таких переносов определяют сами предприятия и организации с учетом специфики производства. Здесь не может быть какого-то единого подхода, — рассказывает председатель белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» Николай Ковальчук.

Предприятия принимают решения приостановить работы на несколько дней, но в последующем эти дни будут отрабатываться, поясняет председатель. «Самое главное в этом вопросе, чтобы был соблюден установленный законом порядок: если оформляется простой, работникам должны быть выплачены 2/3 должностного оклада за эти дни», — уточняет Николай Ковальчук.

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