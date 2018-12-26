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Троллейбус врезался в автобус в Минске
Фото из архива
27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня произошло ДТП с участием общественного транспорта. На проспекте Жукова троллейбус врезался в автобус, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Любовь Трепашко.
Авария случилась утром. Информации о пострадавших на данный момент нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-
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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня произошло ДТП с участием общественного транспорта. На проспекте Жукова троллейбус врезался в автобус, сообщила...
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