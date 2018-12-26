ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мошенник продал пенсионерке посуду за 690 долларов

27.12.2018 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A
>   В Пинске мужчина восточной внешности втерся в доверие к пенсионерке и продал ей набор столовых принадлежностей за 690 долларов, выманив при этом у доверчивой бабушки еще и золотое кольцо с цепочкой.

  Об этом корреспонденту «ПВ» сообщил старший инспектор группы информации и общественных связей Пинского ГОВД Александр Костюкевич. 

  - В Пинский ГОВД обратилась пенсионерка, которая рассказала, что незнакомый ей гражданин продал набор столовых приборов и кухонной посуды за 690 долларов. Также пенсионерка отдала злоумышленнику золотое кольцо и цепочку. Сотрудником Пинского ГОВД в ходе общения с потерпевшей было установлено, что неизвестный мужчина восточной внешности (грузин) подъехал к пенсионерке на белом автомобиле на улице и предложил ей купить набор посуды. Правда сумму за предлагаемый товар он назвал в разы меньше. Мужчина предложил бабушке помочь донести посуду к дому, в ходе чего и проследовал за ней в дом. Злоумышленник втерся в доверие к пенсионерке и продал набор кухонной утвари за вышеназванную сумму. После чего скрылся в неизвестном направлении. 

  Уважаемые граждане! Если вы стали очевидцами происшествия или сами пострадали от мошеннических действий просим вас обращаться в Пинский ГОВД по короткому номеру «102». 

  Наталья ЛЕШКЕВИЧ
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Пинске мужчина восточной внешности втерся в доверие к пенсионерке и продал ей набор столовых принадлежностей за 690 долларов, выманив при этом у доверчивой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучшим анимационным фильмом года стала работа, снятая по произведению Рышарда Капустинского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика