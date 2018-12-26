Мошенник продал пенсионерке посуду за 690 долларов

В Пинске мужчина восточной внешности втерся в доверие к пенсионерке и продал ей набор столовых принадлежностей за 690 долларов, выманив при этом у доверчивой бабушки еще и золотое кольцо с цепочкой.



Об этом корреспонденту «ПВ» сообщил старший инспектор группы информации и общественных связей Пинского ГОВД Александр Костюкевич.



- В Пинский ГОВД обратилась пенсионерка, которая рассказала, что незнакомый ей гражданин продал набор столовых приборов и кухонной посуды за 690 долларов. Также пенсионерка отдала злоумышленнику золотое кольцо и цепочку. Сотрудником Пинского ГОВД в ходе общения с потерпевшей было установлено, что неизвестный мужчина восточной внешности (грузин) подъехал к пенсионерке на белом автомобиле на улице и предложил ей купить набор посуды. Правда сумму за предлагаемый товар он назвал в разы меньше. Мужчина предложил бабушке помочь донести посуду к дому, в ходе чего и проследовал за ней в дом. Злоумышленник втерся в доверие к пенсионерке и продал набор кухонной утвари за вышеназванную сумму. После чего скрылся в неизвестном направлении.



Уважаемые граждане! Если вы стали очевидцами происшествия или сами пострадали от мошеннических действий просим вас обращаться в Пинский ГОВД по короткому номеру «102».



Наталья ЛЕШКЕВИЧ