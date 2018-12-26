Лучшим анимационным фильмом года стала работа, снятая по произведению Рышарда Капустинского

Лучшим анимационным фильмом года Европейская киноакадемия признал работу «Еще один день жизни». Лента снята по одноименному произведению публициста и журналиста-международника Рышарда Капустинского о гражданской войне за независимость Анголы.



Книга нашего известного земляка вдохновила режиссеров Рауля Де Ла Фуэнте и Дэмиэна Ненова на создание необычной картины и сплотила большую международную творческую команду в пять сотен человек из Польши, Бельгии, Венгрии, Испании, Германии. Работа началось еще в 2013 году.



Как отмечают европейские информационные агентства, особенностью фильма является сочетание приемов анимационного искусства с документальной съемкой, а также интервью с участниками событий. Многие персонажи анимации схожи с лицами на фотографиях, выполненных автором в Африке. О своих поездках в горячие точки Капустинский писал беспристрастно и с реалистичной точностью. Они воспринимаются одновременно как репортаж и приключения.



Но прежде всего эти произведения, как и новый фильм, вновь и вновь призывают задуматься о пагубности войн и о трагедиях каждого человека в отдельности.

Леонид СЛАВИН