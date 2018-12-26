В рамках единого дня информирования населения Пинск посетил первый секретарь центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Дмитрий Воронюк.



В рамках визита первый секретарь ЦК БРСМ побывал в филиале «Камертон» ОАО «Интеграл», где ознакомился с рабочим процессом и производством. Гостям показали швейцарские установки для резки и шлифовки кремниевых пластин, которые используют при изготовлении микросхем. Кстати, такое оборудование единственное в Беларуси.



Однако же основной целью была встреча с молодежью предприятия.

Участников разговора интересовали ближайшие планы союза молодежи, вопросы заработной платы, а также касающиеся снижения стоимости жилья и улучшения жилищных условий при государственной поддержке.



Дмитрий Воронюк подсказал несколько существующих вариантов для приобретения собственного жилья. Например, банковские льготы, арендное жилье и лизинг жилья. Председатель городского Совета депутатов Леонтий Лемешевский в свою очередь отметил, что в Пинске постоянно строятся новые жилые дома. И в грядущем, 2019 году планируется освоить двести пятьдесят земельных участков. Три дома возведут на улице Первомайской и тринадцать многоэтажек на землях льнозавода (это будет новый район).



Второй частью поездки стал открытый диалог со студентами Полесского государственного университета на тему «Становление белорусской государственности». Молодых людей в основном интересовали различие государственности при БССР и суверенной Беларуси, а также вопросы нравственного воспитания современной молодежи, которая во многом и диктует принципы развития современной государственности.



Дмитрий Воронюк отметил, что приоритетной задачей Белорусского республиканского союза молодежи остается создание условий для всестороннего развития молодежи, раскрытия ее потенциала, содействие развитию в Беларуси гражданского общества.

Единый день информирования населения в Пинске оказался весьма познавательным для его участников. Каждый из них нашел ответы на волнующие вопросы и вынес из беседы что-то новое.



Ирина ДЕНИСОВИЧ

Фото Анны ВЕРЕНИЧ