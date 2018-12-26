Уроженец Дубровно служит в IT-роте





Впервые в истории белорусской армии на базе главного военного вуза страны создана рота информационных технологий.

Всего 40 уникальных специалистов-айтишников пополнили ряды Вооруженных Сил нынешней осенью.

Военнослужащие прошли курс начальной военной подготовки, выполнили начальное упражнение учебных стрельб из автомата Калашникова, приняли Военную присягу.







Среди этих талантливых программистов – уроженец Дубровно Владислав Гудынов.

Парень окончил Полоцкий государственный университет по специальности «Программное обеспечение информационных технологий», имеет квалификацию инженер-программист. До службы в армии работал по специальности в ООО «Андерсан».

Чтобы быть успешным в IT-сфере, необходимо не только добросовестно работать, но и заниматься самообразованием, изучать изменения в индустрии информационных технологий.

И в данном подразделении IT-специалисты Владислав и его сослуживцы получат возможность не выпасть на целый год из информационного поля в своей профессии.

– Для IT-сферы год – это очень большой срок. Технологии меняются очень быстро, поэтому я рад, что моя служба будет связана с моей гражданской специальностью. Можно будет не только не забыть свои знания, но и научиться чему-то новому. В армии пока все нравится: дисциплина, коллектив дружный. А к порядку я привык с детства – отец служит в органах МВД.

Специалисты роты будут выполнять ряд задач, прежде всего связанных с математическим обоснованием проектов и непосредственно производством программного продукта.

Кирилл Грачевский