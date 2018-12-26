ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уроженец Дубровно служит в IT-роте

27.12.2018 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Уроженец Дубровно служит в IT-роте

Впервые в истории белорусской армии на базе главного военного вуза страны создана рота информационных технологий.
Всего 40 уникальных специалистов-айтишников пополнили ряды Вооруженных Сил нынешней осенью.
Военнослужащие прошли курс начальной военной подготовки, выполнили начальное упражнение учебных стрельб из автомата Калашникова, приняли Военную присягу.


Уроженец Дубровно служит в IT-роте

Среди этих талантливых программистов – уроженец Дубровно Владислав Гудынов.
Парень окончил Полоцкий государственный университет по специальности «Программное обеспечение информационных технологий», имеет квалификацию инженер-программист. До службы в армии работал по специальности в ООО «Андерсан».
Чтобы быть успешным в IT-сфере, необходимо не только добросовестно работать, но и заниматься самообразованием, изучать изменения в индустрии информационных технологий.

Уроженец Дубровно служит в IT-роте

И в данном подразделении IT-специалисты Владислав и его сослуживцы получат возможность не выпасть на целый год из информационного поля в своей профессии.
– Для IT-сферы год – это очень большой срок. Технологии меняются очень быстро, поэтому я рад, что моя служба будет связана с моей гражданской специальностью. Можно будет не только не забыть свои знания, но и научиться чему-то новому. В армии пока все нравится: дисциплина, коллектив дружный. А к порядку я привык с детства – отец служит в органах МВД.
Специалисты роты будут выполнять ряд задач, прежде всего связанных с математическим обоснованием проектов и непосредственно производством программного продукта.

Кирилл Грачевский

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые в истории белорусской армии на базе главного военного вуза страны создана рота информационных технологий. Всего 40 уникальных специалистов-айтишников...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выставочный центр Беларуси БелЭКСПО празднует полувековой юбилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика