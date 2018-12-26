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С улучшенной аэродинамикой и красной кнопкой в салоне: отделение TRD «прокачало» Toyota Prius

27.12.2018 13:15 — Разное | Tut.by  
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Представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом месяце обновленный хэтчбек Toyota Prius обзавелся фирменным тюнинговым пакетом от придворного подразделения TRD.


За этой аббревиатурой скрывается Toyota Racing Development — тюнинг-ателье, которое занимается комплексной доработкой серийных моделей японской марки. Программа фирменного тюнинга от TRD для Prius подразумевает в первую очередь внешний стайлинг. Для «пятидверки» дизайнеры отделения спроектировали передний спойлер, расширители порогов, аэродинамические накладки на зеркала заднего вида и несколько вариантов алюминиевых колесных дисков диаметром от 15 до 18 дюймов.


Также набор включает модифицированный задний бампер с элементом диффузора и измененную ради более агрессивного звучания выпускную систему с парой патрубков. Силовой агрегат Prius в TRD трогать не стали, в салоне гибридного хэтчбека о «прокачке» напоминает красная кнопка запуска двигателя.


Обновленный Prius в обвесе TRD общественности покажут в начале января следующего года на Токийском автосалоне, на котором выставляются в основном игроки индустрии тюнинга. К слову, комплект доработок для машины (целиком или по отдельности) уже доступен к заказу, но пока речь идет только о японском рынке.

 
 
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Представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом месяце обновленный хэтчбек Toyota Prius обзавелся фирменным тюнинговым пакетом от придворного подразделения TRD.
 
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