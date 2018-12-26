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Лукашенко появился на публике впервые после поездки в Москву

27.12.2018 13:20 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко 27 декабря принял участие в новогоднем благотворительном празднике для детей в рамках акции "Наши дети".

Об этом сообщает пресс-служба президента. Еще накануне вечером в твиттере активно обсуждалась информация о том, что борт номер один так и не вернулся в Минск из Москвы. Таким образом, сегодня президент появился перед публикой впервые после сложных переговоров с В. Путиным. Сегодня Лукашенко не говорил о политике, а обратился к детям.

"Дорогие друзья, вы - главное достояние Беларуси. Это не просто красивые слова, за ними - любовь, желание заботиться и защищать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба, новогодний благотворительный праздник с участием Главы государства стал главным событием акции "Наши дети". На главную елку страны пригласили более 2,3 тыс. ребят из всех регионов Беларуси. В их число вошли дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в опекунских и приемных семьях, а также воспитанники кадетских училищ, дети из семей беженцев, победители олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований, юные общественные активисты. 

Во Дворце Республики для них подготовили красочное сказочное музыкально-сценическое шоу в исполнении лучших творческих коллективов страны, насыщенную культурную программу и подарки от имени президента. 

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 27 декабря принял участие в новогоднем благотворительном празднике для детей в рамках акции "Наши дети".
 
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