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«Умный» обогреватель от Xiaomi оценили в 50 долларов

27.12.2018 13:34 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi выпустила конвекторный обогреватель Mijia Electric Heater. Об этом пишет ресурс gagadget.com.


Фото: mydrivers.com

Устройство разработано производителем Smartmi, который входит в экосистему Xiaomi. Обогреватель умеет поддерживать необходимую температуру — настройка идет через кнопки на корпусе (20°C, 22°C, 24°C, 26°C и 32°C) или через мобильное приложение на смартфоне. Заявлено и голосовое управление через ассистент Xiao Ai, который пока понимает только китайский язык.


Фото: mydrivers.com

Xiaomi Mijia Electric Heater автоматически отключается при нагреве до 95°C, а также когда угол наклона корпуса превышает 45 градусов. Есть и защита от влаги по стандарту IPX4. Мощность обогревателя — 1500 Вт. Цена устройства в Китае составляет около 50 долларов.

 
 
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