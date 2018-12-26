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Румас возглавил оргкомитет ЧМ-2021 по хоккею

27.12.2018 13:32 — Разное | Tut.by  
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас возглавил организационный комитет по подготовке и проведению в 2021 году чемпионата мира по хоккею, который примут Минск и Рига. Текст постановления правительства (№ 930 от 22 декабря 2018 года) о создании оргкомитета опубликован на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь.


Сергей Румас. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Оргкомитет создан в целях координации деятельности республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, общественных объединений по подготовке и проведению в 2021 году в Минске чемпионата мира по хоккею с шайбой», — говорится в постановлении.

Организационный комитет до 1 марта 2019 года должен утвердить план мероприятий по подготовке и проведению ЧМ-2021.

В состав оргкомитета включены также вице-премьер правительства Игорь Петришенко, председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов, министры спорта, культуры, финансов, руководители и заместители других ведомств, губернаторы и другие чиновники.

Минск и Рига выиграли право на проведение ЧМ-2021 на ежегодном конгрессе Международной федерация хоккея (IIHF) 19 мая в Кельне.

Минск ранее принимал ЧМ по хоккею в 2014 году, Рига была хозяйкой ЧМ-2006.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас возглавил организационный комитет по подготовке и проведению в 2021 году чемпионата мира по хоккею, который примут Минск и...
 
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