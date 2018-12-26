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А вам слабо? Минчан зовут на пробежку в новогоднюю ночь и утром 1 января

27.12.2018 13:32 — Разное | Tut.by  
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Для любителей спорта в Минске проведут два забега — в ночь 31 декабря и утром 1 января.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Встречу Нового года организует клуб любителей бега «Виктория». Старт «Забега в новогоднюю ночь» — 31 декабря в 23.40 от елки около Дворца спорта, финиш — 1 января у светящегося шара с логотипом II Европейских игр. Участникам на выбор предлагают две дистанции — в 4 или 8 км. Для того, чтобы присоединиться к мероприятию, участников просят зарегистрироваться.

Для тех, кто не против выйти на пробежку утром 1 января, традиционный «Утринос» проводит команда «Крылья ангелов». Старт — в 9.00 от ступенек Дворца спорта, маршрут пройдет по тротуарам центральных улиц. От участников ожидают регистрацию и благотворительный взнос от 10 рублей, деньги собирают на новогодние подарки детям — участникам «Крыльев Ангелов».

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Теги: Минск
 
 
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В Новый год для любителей спорта в Минске пройдет два забега - в ночь 31 декабря и утром 1 января.
 
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