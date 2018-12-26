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А вам слабо? Минчан зовут на пробежку в новогоднюю ночь и утром 1 января
Для любителей спорта в Минске проведут два забега — в ночь 31 декабря и утром 1 января.
Встречу Нового года организует клуб любителей бега «Виктория». Старт
Для тех, кто не против выйти на пробежку утром 1 января, традиционный
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В Новый год для любителей спорта в Минске пройдет два забега - в ночь 31 декабря и утром 1 января.
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