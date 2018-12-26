А вам слабо? Минчан зовут на пробежку в новогоднюю ночь и утром 1 января

Для любителей спорта в Минске проведут два забега — в ночь 31 декабря и утром 1 января.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Встречу Нового года организует клуб любителей бега «Виктория». Старт «Забега в новогоднюю ночь» — 31 декабря в 23.40 от елки около Дворца спорта, финиш — 1 января у светящегося шара с логотипом II Европейских игр. Участникам на выбор предлагают две дистанции — в 4 или 8 км. Для того, чтобы присоединиться к мероприятию, участников просят зарегистрироваться .

Для тех, кто не против выйти на пробежку утром 1 января, традиционный «Утринос» проводит команда «Крылья ангелов». Старт — в 9.00 от ступенек Дворца спорта, маршрут пройдет по тротуарам центральных улиц. От участников ожидают регистрацию и благотворительный взнос от 10 рублей, деньги собирают на новогодние подарки детям — участникам «Крыльев Ангелов».