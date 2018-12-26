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"Обидел факт подачи". Минчанка говорит, что на Новый год маме на работе подарили горстку конфет
По словам девушки, такой подарок ее маме выдали к Новому году от профсоюза. Фото: личный архив героев
Мама девушки работает в одном из учреждений образования Первомайского района Минска. На днях, рассказывает дочь, женщина зашла в профком по делам — и ее поздравили.
— Вручили горстку конфет и сообщили, что это подарок от профсоюза, — говорит девушка.
Как поздравляли других сотрудников, девушка не знает. По ее словам, коллективного поздравления не было. А с коллегами ее мама эту ситуацию не обсуждала, сказала — ей все равно.
— Для меня все это смешно и обидно, — продолжает она. — Я не хочу никого поднимать на уши, и подарки нам не нужны, просто ситуация задела. Вот честно, лучше бы ничего не давали.
— Так, может, подарок еще будет, а это просто угощение?
— Не думаю, дети ведь уже ушли на каникулы.
Девушка рассказывает, что в их семье никогда не акцентировали внимание на подарках: поздравили на работе — хорошо, нет — ну и ладно. Что профсоюзы дарили ее маме в прошлом году, девушка не помнит. Обычно, говорит, на праздники вручали коробочку конфет.
В Первомайской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Минска не слышали, чтобы где-то вручали подарки. И пояснили: размер подарков, а также будут они или нет, определяет «первичка» организации или предприятия.
— В каждой организации свои подарки — у кого-то они большие, у кого-то маленькие. Все зависит от тех денег, которые есть в наличии у «первички», — говорят представители Первомайской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Минска. — Какие подарки и на какую сумму вручать своим работникам, коллегиально на заседании решает профсоюзный комитет «первички».
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На днях в одной из групп во "ВКонтакте" дочь выложила подарок, который ее маме.
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