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Китайцы шокируют автомобилистов доступным "Крузаком"

27.12.2018 12:27 — Разное | UDF  
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Фото с сайта quto.ru
На рынке Поднебесной в ближайшее время появится серийная реплика легендарного Toyota Land Cruiser 200. Цена на модель обещает быть гуманной.

Речь идёт о модели Hengtian L4600, которая внешне почти ничем не отличается от оригинальной «Тойоты». Огромный интерес к автомобилю уже наблюдается и среди россиян.

Китайцы шокируют автомобилистов доступным "Крузаком"

Разработкой вседорожника занималась компания China Hi-Tech Group (CHTC), которая продаёт свою продукцию на местном рынке под брендом Hengtian Auto. Спектр деятельности производителя весьма широк — от химикатов, текстиля и промышленного оборудования до гражданских автомобилей, электрических грузовиков и автобусов. Поддельный «Крузак», по данным сайта carnewschina.com, имеет нехарактерные для Hengtian Auto шильдики. С последним брендом CHTC Motor заключила партнёрское соглашение и договорилась о создании совместного предприятия мощностью в 100 000 машин в год в провинции Сычуань. В релизе говорится, что предприятие будет выпускать «первоклассный современный полноразмерный внедорожник».

Китайцы шокируют автомобилистов доступным "Крузаком"

Автомобиль, запечатлённый на снимках, носит имя L4600. Во время презентации модели в 2016 году она называлась Yueli. В движение псевдотойота будет приводиться 4,6-литровым мотором V8 мощностью 280 л. с. Заявленная максимальная скорость — 196 км/ч, средний расход топлива — 14,6 л на 100 км. Силовой агрегат машины выпускается местной компанией Foti Power из провинции Аньхой. Кузов и шасси, по всей видимости, почти полностью скопированы с оригинального Toyota Land Cruiser 200. Из трансмиссий покупателям будут предлагаться «механика» и «автомат». В продажу модель поступит как в пяти-, так и в семиместной модификациях.

 
 
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