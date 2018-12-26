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Речь идёт о модели Hengtian L4600, которая внешне почти ничем не отличается от оригинальной «Тойоты». Огромный интерес к автомобилю уже наблюдается и среди россиян.Разработкой вседорожника занималась компания China Hi-Tech Group (CHTC), которая продаёт свою продукцию на местном рынке под брендом Hengtian Auto. Спектр деятельности производителя весьма широк — от химикатов, текстиля и промышленного оборудования до гражданских автомобилей, электрических грузовиков и автобусов. Поддельный «Крузак», по данным сайта carnewschina.com, имеет нехарактерные для Hengtian Auto шильдики. С последним брендом CHTC Motor заключила партнёрское соглашение и договорилась о создании совместного предприятия мощностью в 100 000 машин в год в провинции Сычуань. В релизе говорится, что предприятие будет выпускать «первоклассный современный полноразмерный внедорожник».Автомобиль, запечатлённый на снимках, носит имя L4600. Во время презентации модели в 2016 году она называлась Yueli. В движение псевдотойота будет приводиться 4,6-литровым мотором V8 мощностью 280 л. с. Заявленная максимальная скорость — 196 км/ч, средний расход топлива — 14,6 л на 100 км. Силовой агрегат машины выпускается местной компанией Foti Power из провинции Аньхой. Кузов и шасси, по всей видимости, почти полностью скопированы с оригинального Toyota Land Cruiser 200. Из трансмиссий покупателям будут предлагаться «механика» и «автомат». В продажу модель поступит как в пяти-, так и в семиместной модификациях.