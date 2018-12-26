Как будут действовать валютные ограничения в Беларуси

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Что изменится для простых людей?

Что изменится для бизнеса?

В субботу Национальный банк официально заявил о валютной либерализации и дедолларизации. Одно из самых главных новшеств — физлицам можно будет открывать счета в банках без обязательного разрешения от регулятора. Журналистыразобрались, что изменится с марта будущего года.— говорит юрист компании REVERA, которую попросили проанализировать изменения.Да, на открытие счета в иностранном банке физическим лицам больше не нужно получать разрешение в Беларуси. Открыть счет можно как в иностранной валюте, так и в белорусских рублях (если иностранный банк предоставляет такую услугу).Но в отношении проведения валютных операций, связанных с движением капитала, в отличие от компаний, для физических лиц сохранен разрешительный порядок. Так, разрешение Нацбанка по-прежнему нужно для приобретения иностранных акций или облигаций, недвижимости за рубежом.Частным лицам в Беларуси за иностранную валюту нельзя покупать у банка или продавать ему драгметаллы и драгоценные камни.Также под запрет попали и случаи свободного сегодня использования иностранной валюты за рубежом между физическими лицами — резидентами, в частности, по покупке иностранной недвижимости. То есть, грубо говоря, если у одного из граждан страны есть квартира в Испании, то продать второму ее за иностранную валюту тот не может, только через счета в Беларуси и национальную валюту.Теперь граждане между собой могут использовать валюту только в целях дарения, предоставления в заем и передачи на хранение.Легально производить расчеты субъектам валютных операций в иностранной валюте с участием граждан можно:при выполнении консульских функций и взимании консульских сборов;по договорам перевозки пассажиров и их багажа, а также грузов, перевозимых физическим лицом — резидентом для личных, семейных, домашних и иных нужд по территории иностранного государства;при выплате физическому лицу — резиденту вознаграждения за выполнение им трудовых обязанностей на территории иностранного государства;за пользование арендным жильем, находящимся в оперативном управлении организаций, подчиненных управлению делами Лукашенко, и расположенным за пределами территории Республики Беларусь.В отличие от ключевого изменения для физических лиц (напомним, они теперь могут открывать счета без разрешения Нацбанка), для юрлиц сохранен разрешительный порядок открытия счетов за рубежом. Исключение сделано только в отношении счетов представительств белорусских компаний в другой стране — теперь нужно просто уведомить Нацбанк. Напомним, что свободно открывать зарубежные счета могут диппредставительства и консульства, резиденты Парка высоких технологий.Ряд операций, связанных с оттоком валюты за рубеж, на сегодняшний день проводятся в разрешительном порядке. Например, чтобы приобрести акции иностранной компании или недвижимость за рубежом, необходимо подать заявление в Нацбанк, рассчитать эффективность и обосновать экономическую целесообразность производимой операции. Теперь в отношении таких операций будет применяться регистрационный порядок — валютную операцию достаточно зарегистрировать в обслуживающем банке. В частности, не нужно просить разрешения при привлечении займа из-за рубежа, покупке иностранных ценных бумаг, а также приобретении долей или внесении денежного вклада в уставный фонд иностранной компании.Существенно сокращен перечень случаев, при которых разрешено использовать иностранную валюту.Во-первых, отныне белорусским компаниям запрещено эмитировать облигации в валюте. Это право осталось только у Минфина и Национального банка. Во-вторых, запрещено рассчитываться за строительные работы за пределами Республики Беларусь между собой резидентам-подрядчикам и субподрядчикам.В-третьих, компаниям нельзя использовать валюту при уплате комиссий банкам (исключение — валютный кредит или валютный счет); при страховании финансовых, валютных, иных рисков (убытков), возникающих при исполнении экспортных договоров.Ограничиваются наличные расчеты в иностранной валюте. Раньше компаниям-резидентам разрешалось использовать наличную валюту в коммерческих отношениях между собой, например, для оплаты страховых услуг и международных перевозок. Теперь между собой юридические лица — резиденты будут иметь право использовать наличную валюту, только если одной из сторон такого использования будет государственный орган, например:в отношениях с диппредставительствами или консульствами Республики Беларусь за рубежом;при проведении оперативно-разыскной деятельности;при проведении операций, связанных c перечислением иностранной валюты в депозит нотариуса, суда.В отношениях с компаниями-нерезидентами также сокращен перечень случаев, допускающих использование наличной иностранной валюты. После вступления изменений в силу наличную валюту при расчетах с нерезидентами можно будет использовать при проведении выставок, ярмарок, спортивных и культурных мероприятий, оплате расходов по обслуживанию транспортных средств, но не в расчетах по экспортным, импортным договорам или возврате займа.