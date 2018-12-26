Лолита: Для меня Крым - это по-прежнему Украина



Лолита Милявская

Об этом она рассказала в интервью каналу "Крючок.TV".- цитируетКстати, два года назад артистке, уроженке Закарпатья, запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма. Ее высадили с поезда в Конотопе, когда она ехала в Киев навестить заболевшую дочь.