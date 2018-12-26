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Лолита: Для меня Крым - это по-прежнему Украина
Лолита Милявская
Об этом она рассказала в интервью каналу "Крючок.TV".
"Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то. Я гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым — это по-прежнему Украина. В душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке", - цитирует Лолиту Милявскую
Кстати, два года назад артистке, уроженке Закарпатья, запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма. Ее высадили с поезда в Конотопе, когда она ехала в Киев навестить заболевшую дочь.
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Российская певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее остается украинским.
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