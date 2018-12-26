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Жители поселка: «Нас накрыло сажей»

Вредных веществ в 40 раз больше, чем разрешено

Предприятие штрафовать не будут

Заявляли об экологической безопасности предприятия

Люди протестовали против химических предприятий

Как передает, ЧП произошло вскоре после выпуска первой продукции — технического углерода. 6 ноября с реализацией инвестиционного проекта с бюджетом 135 миллионов евро ознакомился председатель Совета Республики. Он сказал тогда, что «Омск Карбон Могилев» —Жители поселка Вейно, который находится рядом с предприятием, говорят, что их «накрыло сажей» с завода в ночь с 17 на 18 ноября. Увидев на окнах и балконах черный налет, жители поселка начали звонить в областной комитет охраны природы и окружающей среды. Пожаловались и в областную прокуратуру. По их словам, «чего-то такого» они ждали с тех самых пор, как стало известно, что у них под боком построят еще одно химическое предприятие.говорит жительница поселка Марина.Завод технического углерода виден с улицы Пионерской, застроенной новыми пятиэтажными домами. Он за полем. Защитная лесополоса между заводом и поселком очень редкая. Кое-где ее вовсе нет.Вид из поселка на промышленную зону, где находится «Омск Карбон». В середине снимка — дым от химического предприятия «Кроноспан». С правой стороны, где пробел в лесополосе, — «Омск Карбон»Как следует из ответа заместителя председателя комитета природных ресурсов, в поселке выявлено превышение норматива твердых крупиц в 40 раз. При нормативе 17,01 мг/м³ фактическая численность этих крупиц была 690,17 мг/м³.— отмечается в письме жителям Вейно.В нем же говорится, что для оценки ситуации на предприятии приглашены специалисты из Омска и Волгограда. Оборудование остановлено и подготовлено к продолжительному простою, отмечает в ответе Константин Тепляков.В областном комитете природных ресурсов Свободу заверили, что после инцидента руководство предприятия само решило прекратить пусконаладочные работы. Превышение допустимой концентрации вредных веществ, выявленное в атмосфере, ускорило принятие такого решения, отметил Константин Тепляков.Отлаживать оборудование, по его словам, собираются до марта-апреля 2019 года. Остановили же его 20 ноября.Штрафовать предприятие за ущерб окружающей среде могилевские власти не собираются. Константин Тепляков говорит, что повторный отбор вредных веществ сделать не успели.объясняет он.В областной прокуратуре Свободе сказали, что жалоб от жителей поселка к ним не поступало. О ситуации в Вейно прокуратура знает из интернета.Пообщаться с руководством предприятия «Омск Карбон Могилев» не удалось. Когда на завод приезжал Мясникович, председатель совета директоров российского акционерного общества «Омсктехуглерод» Валерий Каплунат уверял, что производство экологически безопасно.говорил он.На первой линии собираются производить 40 тысяч тонн углерода. Ее запуск запланирован на март 2019-го. Как заявляется, еще через год предприятие наладит изготовление 200 тысяч тонн продукции в год. 3/4 продукции намерены экспортировать.Предприятие «Омск Карбон Могилев» возвели на 4 участке Свободной экономической зоны «Могилев». Промышленная зона — менее чем за десять километров от Могилева и в километре от Вейно. Еще здесь расположены, или вскоре появятся, около трех десятков химических производств.В советское время здесь построили предприятие «Химволокно». Чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, вокруг него в радиусе 2 километров заложили лесополосу. Сейчас она сильно прорежена.В 2016 году жители поселка и соседней деревни Новоселки на общественных слушаниях высказывались против того, чтобы у них под боком производили технический углерод. Поводом для обсуждения тогда стали намерения увеличить объемы его выпуска.На собрании люди обвиняли районные власти в пренебрежительном отношении к здоровью населения. Чиновники успокаивали.— говорил заместитель председателя райисполкома по экономикеДиректор же предприятияпризнавал: изготовление продукта несет экологическую нагрузку, но по сравнению с другими заводами, добавил он, не настолько большую.В Вейно ощутим резкий запах мебельного лака. По словам жителей поселка, это результат работы еще одного химического предприятия — «Кроноспан». Против него также протестовали в Вейно и Новоселках. Протесты, однако, не повлияли на позицию власти.