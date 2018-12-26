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Романчук: "То, что неадекватно было правительство Кобякова, совершенно очевидно"

27.12.2018 11:53 — Разное | UDF  
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Фото: Myfin.by
Известный экономист Ярослав Романчук оценил для «Салiдарнасцi» уходящий 2018 год.


Послевкусие

— Вообще для меня каждый год позитивный. Я по жизни оптимист. Когда твоя семья, твои близкие здоровы — это всегда хорошо. И всем желаю радости, здоровья и счастья в кругу близких и единомышленников. А их количество прибавилось. Есть также внимание от людей из разных стран и континентов.

В этом году удалось делиться знаниями, опытом и за океаном, и в Азии, и в Европе, и в Африке. И очень приятно, когда люди из Беларуси могут быть источниками некого опыта, который воспринимаются достаточно серьезно полисимейкерами других стран. Хотелось бы, чтобы в нашей стране не работал принцип «нет пророка в своем отечестве», но, к сожалению, в 2018 году это было так.

Год для меня был действительно насыщенный. Я активно работал как минимум в двух органах — Совете по развитию предпринимательства и в рабочей группе правительства по реформированию Налогового кодекса. И скажу, что их потенциал был реализован процентов на 5-8. Вся система принятия решений построена достаточно келейно, есть преобладание традиционной точки зрения, нет вовлечения тех, кто блокирует позитивные изменения, есть гигантская инерция, желание заболтать. По-прежнему сильны те люди, которые на этом очень хорошо пытаются зарабатывать — либо материальные активы, либо нематериальные в виде звёздочек, продвижения по службе или просто сохранения статус-кво.

Но в любом случае 2018 год стал годом попыток некоего диалога. Главное, чтобы это не превращалось просто в говорильню и болтологию.

Совершенно очевидно рельефной стала геополитическая ситуация. Беларусь прекращает быть нефтяным эмиратом России. Мы наблюдаем процесс превращения ЕАЭС в СНГ и выхолащивание любых обещаний, которые предполагали реализацию принципа четырех свобод: перемещение услуг, капитала, рабочей силы и товаров. Россия категорически стоит на своём. А Беларусь всё продолжает увещевать, оставаясь в рамках того времени, когда ещё можно было получать большой энергетический грант.

Так что и внешние обстоятельства, и внутреннее качество политики, и состояние финансов, и ресурсы подталкивают Беларусь к системным рыночным реформам, к модернизации институтов, которые бы обеспечили стабильный, долгосрочный, высокий экономический рост.


Позитив года

— В 2018 году позитивом, безусловно, является то, что Лукашенко поставил предельно конкретную цель — 100 млрд долларов в 2025 году. Это цель, которая предполагает почти удвоение ВВП в долларовом выражении. И чтобы ее добиться, нужно реально представить другое видение всей страны, отличное от того, что мы имеем в рамках всех пяти пятилеток.

То, что неадекватно было правительство Кобякова, совершенно очевидно. Но и первые 100-120 дней нового правительства, к сожалению, показывает, что оно продолжает быть таким же. И по качеству документов, и по бюджету, и по отношению к приватизации и либерализации. Может, оно просто запрягает так долго? Но я думаю, что это всё — явная неспособность предоставить реальный план для достижения цели.

Мы видим, что нарастает противоречие между главой государства и правительством. Лукашенко каждые 4-5 лет идет на выборы и как политик сталкивается с целым рядом жёстких проблем, решение которых выходит за рамки тех компетенций, которыми он наделил Совет министров, руководителей ведомства и исполкомов, администрации. Для решения этих проблем нужны новые люди, новые подходы и, понятно, новые полномочия. И пока нет ни первого, ни второго, ни третьего.

В 2018 году радовали достаточно профессиональные попытки МИДа и его главы Владимира Макея разморозить европейский вектор. Но опять-таки эти разморозки на уровне деклараций. Они сталкиваются всё с той же непреодолимой стеной консерватизма и рушатся в результате неосмотрительных действий наших правоохранительных органов, которые ведомственную честь мундира, как они ее видят, ставят выше и важнее стратегии страны.

Мы наблюдаем устойчивую неспособность идти навстречу бизнесу даже в виде отмены 488 указа. Я надеюсь, что это всё от банального экономического невежества, от непонимания системности данной проблемы. И было бы большим позитивом, если бы в следующем году мы увидели среди участников диалога и представителей силовых структур.


Прорыв года

— Хорошо, что, наконец, мы получили Минздравгейт. Это выявление системного сбоя в реализации социальной политики здравоохранения с вопиющими нарушениями. На всю страну была показана несостоятельность системы государственного контроля и регулирования такого чувствительного рынка, как рынок лекарственных препаратов и медицинских услуг.

Но, с одной стороны, конечно, хорошо, что сработали и это выявили, но катастрофически плохо, что система продолжает работать по старым лекалам и ничего не предпринимается, чтобы искоренить причины.


Провал года

— Тут можно перечислять долго. В первую очередь, это провалы в выполнении определённых обещаний Лукашенко. Нет четкого представления о том, как ликвидировать конфликт интересов в органах госуправления. Это делает Беларусь уязвимой к коррупции и злоупотреблениям.

Еще одним провалом можно считать реализацию декрета №7 по созданию реальных условий для развития бизнеса. Бизнес настойчиво рекомендовал решить проблему номер один: сделать декриминализацию, а власти, особенно в лице правоохранительных органов, заболтали и саботировали это решение. Бизнес настаивал и требовал сокращения налоговой нагрузки, но этот вопрос перенесли на 2019 год. Так что и здесь тоже провалы по всем фронтам.

Ещё один провал произошел в погоне за 500-долларовыми зарплатами. Это вылилось в то, что рост номинальной зарплаты раза в 2,5-3 опередил рост производительности труда. Это вопиющее скандальное несоответствие, которое необходимо как можно скорее ликвидировать, иначе будут серьёзные последствия в виде кризиса, особенно в контексте российского фактора.

Очевидный провал был по диверсификации торговли. По правам человека и свободе я уже не говорю.

Ещё одним негативом можно назвать, конечно, неспособность власти осознать, принять и начать ликвидировать главную ошибку: низкое качество госуправления госактивами. Уже сами признали неэффективными, низкокачественными и убыточными те десятки млрд долларов в год инвестиций, вложенных в модернизацию, но при этом продолжают утверждаться деньги на новые бюджеты. И как ни декларировали прекращение льготного кредитования, поддержки таких объектов сохраняется.

А вот заявление Лукашенко, что он ещё советский человек и его неспособность переступить через вот этот мировоззренческий порог, что выливается в сохранение системы Госплана лишь с косметическими изменениями — всё это я бы назвал основным провалом 2018 года.

 
 
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Известный экономист Ярослав Романчук оцени уходящий 2018 год.
 
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