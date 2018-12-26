|
Доллар и евро на торгах 27 декабря подешевели, российский рубль подорожал
27.12.2018 13:53 — Разное | Аргументы и факты
Доллар стал дешевле на Br0,0012 и составляет Br2,1495 (на торгах 26 декабря - Br2,1507 за $1).
Евро снизился на Br0,0049 до Br2,4456 (26 декабря - Br2,4505 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0009 до Br3,1141 за 100 российских рублей (26 декабря - Br3,1132 за 100 российских рублей).
Источник:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)