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Прокуратура: беларусы могут снимать на камеру, как милиционеры нарушают закон
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В начале ноября мы
«Еврорадио»
Конституционный суд, предлагая это изменение, отметил, что в Беларуси есть «правовой дефект» в правилах использования изображений граждан. Поэтому надо «установить особенности правового режима использования и охраны изображения гражданина с определением пределов реализации и условий ограничения права на изображение». Сообщается, что раньше с такой же инициативой выступала республиканская коллегия адвокатов: юристы считают, что несогласованные фотографии нарушают право человека на личную тайную жизнь.
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В начале ноября мы писали об инициативе Конституционного суда − он предлагал изменить Гражданский кодекс и запретить фотографировать сотрудников МВД и обычных...
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