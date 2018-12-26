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Прокуратура: беларусы могут снимать на камеру, как милиционеры нарушают закон

27.12.2018 14:37 — Разное | KYKY  
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В начале ноября мы писали об инициативе Конституционного суда − он предлагал изменить Гражданский кодекс и запретить фотографировать сотрудников МВД и обычных граждан без их согласия. Это объясняют желанием оградить человека от «вторжения в его частную жизнь» и «нарушения права на личную тайну». Сегодня, 27 декабря, главный прокурор Минска Сергей Хмарук на пресс-конференции объяснил один нюанс этого изменения.

«Еврорадио» спросило у Хмарука, можно ли фотографировать милиционеров, когда они исполняют свои служебные обязанности, если они сами нарушают закон? Главный прокурор ответил так: «Если представители гражданского общества будут видеть, как они считают, противоправные действия, ничего плохого в том, чтобы они снимали и фиксировали совершение преступления на видео и потом представляли эти материалы в органы, уполномоченные проводить предварительное расследование, нет».

Конституционный суд, предлагая это изменение, отметил, что в Беларуси есть «правовой дефект» в правилах использования изображений граждан. Поэтому надо «установить особенности правового режима использования и охраны изображения гражданина с определением пределов реализации и условий ограничения права на изображение». Сообщается, что раньше с такой же инициативой выступала республиканская коллегия адвокатов: юристы считают, что несогласованные фотографии нарушают право человека на личную тайную жизнь.

 
Теги: Минск
 
 
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В начале ноября мы писали об инициативе Конституционного суда − он предлагал изменить Гражданский кодекс и запретить фотографировать сотрудников МВД и обычных...
 
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