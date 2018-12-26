Минздрав «напоминает» врачам о подписке на госСМИ и требует отчитаться

Сколько раз обсуждалось, что учителей в школах заставляют выписывать различные госгазеты вроде «СБ», «Юного спасателя» и «Настаўніцкай газеты». Но не только они страдают − попали ещё и врачи. Министерство здравоохранения разослало в различные организации, подчинённые ему, бумагу с «напоминанием» о том, что нужно подписаться на газету «Медицинский вестник» и журнал «Здравоохранение. Healthcare». Фото документа прислали в telegram-канал NEXTA.

«Раскрыт секрет популярности «Медицинского вестника», − написал блогер Nexta. Тираж газеты, по данным сайта belsmi, составляет 27 тысяч экземпляров, что достаточно хороший показатель в Беларуси.

Минздрав пишет о льготном индексе, по которому стоимость подписки на полгода на газету составит 27,85 рубля. «О результатах подписаной компании [а правильно − кампании − KYKY] на первое полугодие 2019 года до 28 декабря 2018 года информаировать Министерство здравоохранения по электронной почте», − заканчивают письмо.