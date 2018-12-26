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Брестского блогера с 400 тысячами подписчиков осудили за распространение порно

27.12.2018 13:46 — Разное | KYKY  
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Брестского блогера Олега Нестерова, который ведёт на Youtube канал ОНБ, приговорили к двум годам колонии. Его признали виновным в распространении порно, а апелляцию отклонили, пишет «Наша Нiва».

Олег родился в Ухте − это республика Коми в России. У него были жена и ребёнок, но после развода мужчина в 38 лет переехал в Брест, к родителям. Тут он женился, у него родилось двое детей. Олег завёл канал на Youtube про ремонт автомобилей, который в итоге стал его основным заработком. На канал подписалось больше 400 тысяч человек, а некоторые видео набрали больше миллиона просмотров.

Осенью 2018 года на Нестерова завели уголовное дело за распространение порно, у него изъяли телефон, но под стражу не забрали. Кристина, которая работала в команде блогера, рассказала: «Суд состоялся в начале ноября. Заседания были закрытыми. Решение суда − два года лишения свободы. Нестерова сразу из зала суда отвезли в СИЗО. Он подавал апелляцию, но областной суд её отклонил. Рассматривали апелляцию 21 декабря». 

В соцсетях строят догадки, за что всё-таки посадили Нестерова. Кто-то предполагает, что он мог отправлять порно несовершеннолетним. Вообще, так и звучит статья, по которой мужчину осудили − часть вторая статьи 343 (распространение порно через интернет или демонстрация порно несовершеннолетним). Но Кристина отрицает такую версию: «О роликах и несовершеннолетних − абсолютный бред. У Нестерова действительно был «левый» аккаунт во «Вконтакте», под ником «Герман Ардэнт». Но ролики он никому не присылал. Насколько я знаю, он написал пост в какой-то группе, даже без видео. Просто опубликовал пост, не присылал кому-либо конкретному. Пост заметили, после была какая-то экспертиза, которая признала его порнографическим».

 
Теги: Брест
 
 
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Брестского блогера Олега Нестерова, который ведёт на Youtube канал ОНБ, приговорили к двум годам колонии. Его признали виновным в распространении порно, а апелляцию...
 
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