

фото: belnovosti.by

Наталья Качанова и Антон Вайно подписали в Москве меморандум о сотрудничестве.

Глава администрации президента России Антон Вайно и его белорусская коллега Наталья Кочанова провели встречу в Москве, сообщает сайт Кремля. По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве. "Документ предусматривает активное взаимодействие по вопросам государственной службы и подготовки кадров, обмен опытом в области нормотворческой деятельности и юридической экспертизы, проведение консультаций в сфере информационно-коммуникационных технологий", - говорится в сообщении.

Напомним, что по итогам встречи президентов России и Беларуси 25 декабря было решено создать рабочую группу по вопросам интеграции. Группа должна составить план обсуждения проблемных вопросов во взаимоотношении двух стран. Планируется также, что главы государств проведут еще одну личную встречу до Нового года.