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Главы администраций России и Беларуси договорились об "активном взаимодействии"
27.12.2018 15:00 — Разное | Ежедневник
фото: belnovosti.by
Наталья Качанова и Антон Вайно подписали в Москве меморандум о сотрудничестве.
Глава администрации президента России Антон Вайно и его белорусская коллега Наталья Кочанова провели встречу в Москве, сообщает сайт Кремля. По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве. "Документ предусматривает активное взаимодействие по вопросам государственной службы и подготовки кадров, обмен опытом в области нормотворческой деятельности и юридической экспертизы, проведение консультаций в сфере информационно-коммуникационных технологий", - говорится в сообщении.
Напомним, что по итогам встречи президентов России и Беларуси 25 декабря было решено создать рабочую группу по вопросам интеграции. Группа
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Наталья Качанова и Антон Вайно подписали в Москве меморандум о сотрудничестве.
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