В Гродно женщина дважды предъявила чужой паспорт контролерам

В Ленинский РОВД обратилась 56-летняя женщина и сообщила, что на ее имя пришел документ на оплату за безбилетный проезд. Однако, пенсионерка ни каком общественном транспорте на тот момент не ездила.

– В ходе проведенных мероприятий удалось установить, что у обратившейся за помощью женщины нет паспорта – потерялся, когда она была в гостях у подруги. Однако, вместо того, чтобы вернуть документ пострадавшей, злоумышленница решила им воспользоваться, – сообщил начальник Ленинского РОВД Олег Карпушкин.

Как оказалось, подозреваемая дважды успела предъявила контролерам чужой паспорт, когда ехала “зайцем”. На основании этого были составлены соответствующие протоколы в отношении ни в чем не повинной женщины, чьим именем она представлялась.

По статье «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков» возбуждено уголовное дело.