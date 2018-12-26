﻿ В Гродно женщина дважды предъявила чужой паспорт контролерам. 21.by
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В Гродно женщина дважды предъявила чужой паспорт контролерам

27.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В Ленинский РОВД обратилась 56-летняя женщина и сообщила, что на ее имя пришел документ на оплату за безбилетный проезд. Однако, пенсионерка ни каком общественном транспорте на тот момент не ездила.
 
– В ходе проведенных мероприятий удалось установить, что у обратившейся за помощью женщины нет паспорта – потерялся, когда она была в гостях у подруги. Однако, вместо того, чтобы вернуть документ пострадавшей, злоумышленница решила им воспользоваться,  – сообщил начальник Ленинского РОВД Олег Карпушкин.
 
Как оказалось, подозреваемая дважды успела предъявила контролерам чужой паспорт, когда ехала “зайцем”. На основании этого были составлены соответствующие протоколы в отношении ни в чем не повинной женщины, чьим именем она представлялась. 
 
По статье «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков» возбуждено уголовное дело.
 
 
 
 
 
 
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В Ленинский РОВД обратилась 56-летняя женщина и сообщила, что на ее имя пришел документ на оплату за безбилетный проезд. Однако, пенсионерка ни каком общественном...
 
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