Лукашенко: для меня как для президента счастье - в миллионах детей, живущих в стране

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его счастье как президента заключается "в миллионах детей, живущих в стране".

"Дорогие друзья, вы - главное достояние нашей Беларуси. Это не просто красивые слова, за этими словами - искренняя любовь, желание заботиться и защищать. Это естественные эмоции, которые вызывают наши малыши и детишки постарше", - сказал А.Лукашенко на новогоднем благотворительном празднике в рамках акции "Наши дети" в четверг.

Слова главы государства приводится его пресс-служба.

Президент признался, что присутствовать на детских новогодних праздниках большая честь и ответственность. "Для меня лично это волнительная миссия: ничто в жизни не приносит такую радость, как возможность подарить детям сказку, увидеть улыбку и радость в глазах детей. Для меня как для президента это счастье - в миллионах детей, живущих в нашей стране", - сказал он.

Президент обратил внимание, что для него нет ничего важнее, чем мирное и счастливое детство подрастающего поколения белорусов.

"В прошлом году все больше и больше журналисты всей планеты показывали глаза настороженных, испуганных детей по причине взрывов от бомб и снарядов. Это уже не детство. И это уже даже не молодость этих детей - это их старение, вызванное неразберихой, связанной со взрослыми", - считает А.Лукашенко. "Поэтому главное - это мирное и счастливое детство. И мы, взрослые, должны сделать все, чтобы мирное детство было у вас, потому что тогда и у ваших детей будет такое же счастливое детство", - добавил он.

Новогодний благотворительный праздник с участием президента стал главным событием акции "Наши дети". На главную елку страны пригласили более 2,3 тыс. ребят из всех регионов Беларуси.