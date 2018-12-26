Гиперактивный спрос на овсяное молоко привел к его дефициту в мире

Быстрый рост спроса на растительные заменители коровьего молока, особенно в развитых странах, привел к дефициту овсяного молока по всему миру и заставил крупные компании задуматься о запуске такого вида продукции, пишет Financial Times.

Но встречаются и другие ситуации. Шведская Oatley, один из мировых лидеров по объемам производства овсяного молока, была вынуждена отложить выход на новые рынки, чтобы удовлетворить спрос в странах, где она уже работает, включая США и Великобританию.

"Мы наблюдаем гиперактивность спроса", - заявил FT управляющий британского филиала Oatly Айшен Паран.

По оценкам компании, оборот в 2018 году подскочил почти на 60%, до 84 млн фунтов стерлингов.

В США розничные продажи овсяного молока за 52 недели, завершившиеся в начале августа, увеличились почти на 50%, свидетельствуют данные Nielsen. При этом спрос на растительное молоко в целом вырос на 9%, а на миндальное - на 11%.

По словам старшего аналитика молочной отрасли в Rabobank Тома Бейли, популярности Oatley в США способствовала версия овсяного молока "бариста", которую можно вспенить, как коровье молоко.

На этом фоне PepsiCo с января 2019 года предложит американским потребителям несколько вариантов овсяного молока в рамках принадлежащего ей бренда Quaker Oats.

Миндальное молоко по-прежнему занимает самую большую долю рынка растительных заменителей коровьего молока в развитых странах, в том числе в США - 64%. На втором месте у американцев соевое молоко (13%), на третьем - кокосовое (12%), подсчитала аналитическая компания Mintel.

Вместе с тем мировые розничные продажи коровьего молока (без учета сухого молока) снижаются последние шесть лет.