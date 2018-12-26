|
Азербайджан откроет филиалы Торгового дома во всех областных центрах Беларуси - посол в Баку
Филиалы Торгового дома Азербайджана, действующего в Минске, будут открыты во всех областных центрах Беларуси, заявил белорусский посол в Баку Геннадий Ахрамович.
"Решение об открытии филиалов Торгового дома Азербайджана в Минске во всех областных центрах Беларуси было принято в рамках визита президента Ильхама Алиева в эту страну", - сказал Г.Ахрамович на пресс-конференции по итогам года.
По его словам, на данный момент в этом направлении сторонами ведется активная работа.
И.Алиев в ноябре текущего года совершил визит в Беларусь, в рамках которого стороны подписали пакет двусторонних межгосударственных документов, в том числе ориентированных на развитие торгово-экономического взаимодействия между Баку и Минском.
Торговый дом Азербайджана в Минске открылся в мае 2017 года. Основной деятельностью ТД является продвижение бренда "Made in Azerbaijan" на белорусском рынке, поощрение и расширение экспорта азербайджанской продукции, организация продаж в Беларуси, координация. В ТД на постоянной выставке демонстрируются различная продукция 30 азербайджанских компаний.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Филиалы Торгового дома Азербайджана, действующего в Минске, будут открыты во всех областных центрах Беларуси, заявил белорусский посол в Баку Геннадий Ахрамович....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)