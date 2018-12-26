В Азербайджане за счет белорусских инвестиций планируют построить фармпредприятие

Фармацевтическое предприятие для производства, в том числе, онкологических препаратов будет построено в Азербайджане за счет белорусских инвестиций, заявил посол Беларуси в Баку Геннадий Ахрамович.

"По итогам встречи на высшем уровне (между президентами двух стран - ИФ) достигнуто соглашение о строительстве в Азербайджане крупного фармацевтического предприятия за счет белорусских инвестиций", - сказал Г.Ахрамович.

По его словам, предприятие позволит удовлетворить потребности внутреннего рынка Азербайджана самыми современными высокотехнологическими медицинскими препаратами. "В первую очередь, речь идет о препаратах онкологического формата",- отметил дипломат.

Он отметил, что предприятие, которое планируется построить в Азербайджане, будет одним из самых современных на постсоветском пространстве и сертифицировано по всем стандартам GMP (Good Manufacturing Practic, Надлежащая производственная практика), что позволит осуществлять экспорт производимой продукции.