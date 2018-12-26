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Троллейбус врезался в автобус в Минске, пострадали 8 пассажиров

27.12.2018 12:57 — Разное | Интерфакс  
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Автобус и троллейбус столкнулись на остановочном пункте "Ул. Глаголева" в районе пересечения проспекта Жукова и улицы Глаголева в Минске утром 27 декабря, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Троллейбус врезался в автобус в Минске, пострадали 8 пассажиров

"В момент ДТП автобус трогался с указанного остановочного пункта по пр-ту Жукова в направлении пр-та Дзержинского. Троллейбус намеревался совершить остановку для высадки пассажиров. В результате ДТП пострадали 8 пассажиров (2 - в автобусе, 6 - в троллейбусе), которые в настоящее время осматриваются медиками. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении в телеграм-аккаунте столичной Госавтоинспекции. 

Троллейбус врезался в автобус в Минске, пострадали 8 пассажиров
Троллейбус врезался в автобус в Минске, пострадали 8 пассажиров

Госавтоинспекция в очередной раз обращает особое внимание  водителей на соблюдение дистанции до впереди движущегося транспортного средства, а также на снижение скорости движения в зимний период. 

Во избежание падений и получения травм в пассажирском транспорте пассажирам необходимо крепко держаться за поручни при проезде стоя. Уступайте места для сиденья детям и пожилым людям.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

 
Теги: Минск
 
 
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Автобус и троллейбус столкнулись на остановочном пункте "Ул. Глаголева" в районе пересечения проспекта Жукова и улицы Глаголева в Минске утром 27 декабря, сообщили...
 
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