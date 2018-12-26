Троллейбус врезался в автобус в Минске, пострадали 8 пассажиров

Автобус и троллейбус столкнулись на остановочном пункте "Ул. Глаголева" в районе пересечения проспекта Жукова и улицы Глаголева в Минске утром 27 декабря, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





"В момент ДТП автобус трогался с указанного остановочного пункта по пр-ту Жукова в направлении пр-та Дзержинского. Троллейбус намеревался совершить остановку для высадки пассажиров. В результате ДТП пострадали 8 пассажиров (2 - в автобусе, 6 - в троллейбусе), которые в настоящее время осматриваются медиками. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении в телеграм-аккаунте столичной Госавтоинспекции.







Госавтоинспекция в очередной раз обращает особое внимание водителей на соблюдение дистанции до впереди движущегося транспортного средства, а также на снижение скорости движения в зимний период.

Во избежание падений и получения травм в пассажирском транспорте пассажирам необходимо крепко держаться за поручни при проезде стоя. Уступайте места для сиденья детям и пожилым людям.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома