"Туры" к затонувшему Титанику организуют в 2019 году

Быть старше 18 лет, пройти однодневный курс по высадке в океан с вертолета, показать умение сесть на лодку, раскачиваемую волнами, быть мобильным и готовым к изменениям в графике - все, чем ограничиваются требования к тем, кто захочет собственными глазами увидеть затонувший в 1912 году Титаник. В дополнение к этому нужно быть готовым заплатить за необычный "тур" $105 129. Эта сумма эквивалентна стоимости билета первого класса на первый и последний рейс легендарного лайнера.

Экспедиция The Titanic Survey, в которой смогут принять участие не только ученые, но и просто желающие, стартует в конце июня 2019 года. Всего предусмотрено шесть "туров", в каждом из которых предусмотрены места для девяти человек.





Начав подготовку в канадском городе Сент-Джонс, прибрежной столице провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, участники присоединятся к погружениям на субмарине "Титан" к затонувшему кораблю. Под водой они проведут около семи часов.

Корпус затонувшего океанского лайнера стремительно разрушается, и задача экспедиции - не просто посмотреть на него, но и собрать данные для создания трехмерной виртуальной модели с высоким разрешением.