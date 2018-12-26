Сладости, игрушки, развивающие игры и фрукты в рамках благотворительной акции «Наши дети» получили в подарок к Новому году воспитанники социально-педагогического центра.

В рамках акции «Наши дети» ребят посетили председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева и депутат райсовета по Узовскому избирательному округу, заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, лидеры районной организации РОО «Белая Русь», районного комитета профсоюза работников образования и науки, районного объединения организации профсоюза ФПБ, сотрудники военкомата, руководство РУП «Белоруснефть-Особино», директор ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк». Мероприятие получилось ярким и незабываемым, ведь главными актерами спектакля были сами ребята.

















































