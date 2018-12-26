Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Жодино, обвиняемого по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Днем 8 октября 2018 года поступило сообщение от очевидцев о том, что автомобиль FIAT PALIO на транзитных номерах на автодороге Р-53 «Слобода-Новосады» вблизи д. Барсуки Смолевичского района съехал в кювет. На месте была констатирована смерть находившегося на заднем сидении автомобиля мужчины, водитель и еще два пассажира самостоятельно вышли из салона.

Содержание этилового спирта у водителя в выдыхаемом воздухе составило 2,3 промилле алкоголя.

В ходе допроса мужчина пояснил, что на момент управления автомобилем был трезв, а спиртное употребил после ДТП, так как был сильно взволнован.

С целью восстановления всех обстоятельств произошедшего и дачи объективной оценки действиям водителя проведен комплекс следственных и процессуальных действий.

В основу доказательственной базы легли показания очевидцев и свидетелей, изъятые с места происшествия следы, результаты проведенных экспертами УГКСЭ по Минской области исследований. Согласно заключению автотехнической экспертизы в FIAT PALIO имелась неисправность ходовой части, которая могла быть обнаружена водителем при визуальном осмотре автомобиля перед выездом.

По выводам следствия, обвиняемый, который недавно приобрел FIAT PALIO, накануне распивал спиртные напитки со своими знакомыми по месту жительства одного из них в Жодино. Потом вчетвером решили покататься и поехали за город.

Двигаясь по 26-ому километру вышеуказанной автодороги и находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый не выбрал безопасную скорость с учетом состояния и технических неисправностей своего автомобиля и потерял контроль за безопасным движением. В процессе заноса автомобиль переместился за пределы проезжей части в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног