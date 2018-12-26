С верой в добро и чудеса





Новогодние праздники для детворы – сказочное время волшебства и подарков. Об этом не забывают и военные, которые традиционно в период новогодних и рождественских праздников активно участвуют в республиканской акции «Наши дети». Как показывает практика, люди в погонах – шефы обязательные и надежные, готовые сделать все от них зависящее, чтобы поделиться с воспитанниками детских приютов и государственных социально-педагогических учреждений не только теплом своей души. Они дарят ребятам надежду на лучшее, помогают малышам верить в добро и чудеса.

Не остались в стороне от этого важного мероприятия государственного масштаба и военнослужащие 49-й отдельной радиотехнической бригады Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Они побывали в государственном учреждении образования «Смолевичский социально-педагогический центр».

Вот уже несколько лет военнослужащие бригады шефствуют над этим государственным учреждением образования. Как настоящие волшебники, добрые и отзывчивые люди в погонах привозят им подарки, тепло общаются с детворой.

По словам директора ГУО «Смолевичский социально-педагогический центр» Татьяны Говор, посещение военнослужащими ее учреждения всегда настоящий праздник для детишек.

– Военнослужащие данной воинской части приезжают к нам уже не первый год, – пояснила Татьяна Аркадьевна. – Они из числа наших постоянных спонсоров и гостей. Для детишек Новый год — это, наверное, самый большой праздник и, конечно, приятно, когда приезжают их поздравлять. Детям интересно, когда происходит что-то новенькое, и вот как раз военнослужащие это новшество и вносят.

Гостей в военной форме ребята ждали с особым нетерпением. Поздравить воспитанников Смолевичского социально-педагогического центра с наступающим Новым годом приехали заместитель командира бригады по идеологической работе – начальник отделения идеологической работы подполковник Евгений Авраменок, офицер отделения идеологической работы — старший лейтенант Виталий Доморад, заведующий клубом Илона Мешкова.

– В рамках акции «Наши дети» к этим ребятам мы приезжаем второй год, – рассказал заместитель командира бригады по идеологической работе – начальник отделения идеологической работы подполковник Евгений Авраменок. – Мы готовим для детей сладкий стол, утренник, дарим сладкие подарки, игрушки и настольные игры, а также по возможности оказываем помощь социально-педагогическому центру.

Зрелищным дополнением к многочисленным подаркам стало театрализованное представление. Надо было видеть, с каким неподдельным восторгом наблюдали мальчишки и девчонки за Дедом Морозом и Снегурочкой, как искренне читали стихи и радовались подаркам от «снежных» гостей.

– Такие праздники – очень нужное дело. По большому счету, чужих детей не бывает,?— подчеркнул офицер отделения идеологической работы старший лейтенант Виталий Доморад.?– Эти мальчики и девочки нуждаются в особой поддержке, ведь они лишены родительской ласки.

Уже за сладким столом, в завершение утренника, общаясь с детьми, я убедилась, что они – самые искренние, добрые и доверчивые, и праздник, который военнослужащие ежегодно им дарят, безусловно, необходим.

Елена СТАРОВОЙТОВА.

Фото автора.