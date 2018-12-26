На повестке дня – зимние правила безопасности.

В учреждениях Смолевичского района продолжается акция «Безопасный Новый год», направленная на предупреждение «пиротехнических травм», пожаров и других чрезвычайных ситуаций, связанных с подготовкой и празднованием Нового года.

На прошедшей трудовой неделе работники Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили ребят Смолевичской районной гимназии, Курковской и Барсуковской средних школ

Ребятам напомнили об опасности использования пиротехнических изделий, акцентировали внимание на том, что покупать и пользоваться петардами и фейерверками должны только взрослые, и конечно, соблюдая все правила безопасности. Напомнили, что выходить на неокрепший лед крайне опасно, а кататься на коньках лучше всего на специально оборудованных катках. Интерактивная игра «Где логика?» позволила вспомнить о том, что такое автономный пожарный извещатель, как устроен огнетушитель, как пользоваться электроприборами, можно ли оставлять без присмотра маленьких детей и др..

Участники мероприятий получили информационные буклеты, которые помогут запомнить главные зимние правила безопасности.

Корр. «КС».

Фото Смолевичского РОЧС.