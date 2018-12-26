Игра турнира – «Русский бильярд свободная пирамида» («американка»).
Начало регистрации с 14:00 до 21:00 28.12.2018 г. Начало соревнований с 14:00 до 21.00 29.12.2018 г.
К соревнованиям допускаются все желающие независимо от пола старше 18 лет, прошедшие регистрацию.
Форма одежды свободная, но опрятная и аккуратная. Обязательно наличие сменной обуви.
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ФОЦ «Физкультура и здоровье» приглашает всех желающих принять участие в «Новогоднем турнире по бильярду»
Игра турнира – «Русский бильярд свободная пирамида» («американка»). Начало регистрации с 14:00 до 21:00 28.12.2018 г. Начало соревнований с 14:00