ФОЦ «Физкультура и здоровье» приглашает всех желающих принять участие в «Новогоднем турнире по бильярду»

Игра турнира – «Русский бильярд свободная пирамида» («американка»).

Начало регистрации с 14:00 до 21:00 28.12.2018 г. Начало соревнований с 14:00 до 21.00 29.12.2018 г.

К соревнованиям допускаются все желающие независимо от пола старше 18 лет, прошедшие регистрацию.

Форма одежды свободная, но опрятная и аккуратная. Обязательно наличие сменной обуви.