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В ДТП в Солигорском районе погиб 93-летний пассажир авто

27.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
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18 декабря 2018 11:20 2358

В ДТП в Солигорском районе погиб 93-летний пассажир авто

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: УВД Миноблисполкома

В Солигорском районе 17 декабря около 06:30 на 122 км автодороги Минск-Микашевичи вблизи д.Чепели 27-летняя водитель на Volkswagen Golf, двигаясь со стороны Микашевичей в направлении Минска, неправильно выбрала скорость движения, не учла погодные и метеорологические условия.

В ДТП в Солигорском районе погиб 93-летний пассажир авто

Солигорчанка не справилась с управлением и съехала в кювет. Ее машина опрокинулась.От полученных травм в результате ДТП в реанимации спустя несколько часов, в 11:00, скончался ее 93-летний пассажир. Пенсионер находился на заднем сидении авто и был не пристегнут ремнем безопасности. Водитель трезвая, пристегнута, техосмотр пройден, на авто зимние шины. По факту ДТП проводится проверка.

В ДТП в Солигорском районе погиб 93-летний пассажир авто
В ДТП в Солигорском районе погиб 93-летний пассажир авто
В ДТП в Солигорском районе погиб 93-летний пассажир авто

С учетом погодных условий ГАИ Минской области призывает водителей к предельной собранности на дорогах, выбору безопасной скорости, соблюдению дистанции и использованию ремней безопасности.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации УВД Миноблисполкома.

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"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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18 декабря 2018 11:20 2358 В ДТП в Солигорском районе погиб 93-летний пассажир...
 
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