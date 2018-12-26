Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией министерства внутренних дел Беларуси задержало ряд должностных лиц ОАО "Беларуськалий", сообщили в пресс-службе МВД в четверг.

"Во взяточничестве подозреваются начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства, а также заместитель генерального директора по строительству ОАО "Беларуськалий". Последний задержан с поличным при получении от руководителя одной из коммерческих структур взятки в размере $10 тыс. за решение вопросов, входящих в его компетенцию", - говорится в сообщении на сайте ведомства.





Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси в отношении должностных лиц Беларуськалия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК Беларуси (получение взятки в крупном размере).

В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 431 УК Беларуси (дача взятки в крупном размере).





"В настоящее время все участники коррупционной "сделки" заключены под стражу, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения данных преступлений", - сообщили в МВД.

На сайте "Беларуськалия" сообщается, что должность заместителя генерального директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства занимает Иван Жданович.

ОАО "Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Беларуси, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".

Производственные мощности "Беларуськалия" составляют около 13 млн тонн калийных удобрений в год, в том числе гранулированного хлоркалия - 7,8 млн тонн в год.

Предприятие функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей и включает в себя четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения.

Предприятие экспортирует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания" в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений составляет около 20%.