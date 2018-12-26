ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусбанк привлек синдицированный кредит на 151 млн евро

27.12.2018 15:35 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

ОАО "АСБ Беларусбанк" привлек синдицированный кредит на общую сумму 151 млн евро, сказано в сообщении банка.

Средства предоставляются двумя траншами на срок 1,5 и 2 года на общекорпоративные цели и финансирование торговых контрактов клиентов банка. Организаторами сделки выступили 14 финансовых институтов России и стран СНГ, трое из которых впервые принимают участие в подобных соглашениях банка.

"Предоставление единовременно столь значительной суммы ресурсов крупнейшему белорусскому банку свидетельствует о сохранении высокого аппетита к белорусскому риску, и риску "Беларусбанка" в частности, со стороны иностранных партнеров. Сделка уникальна как по объему, срочности и по ценовым параметрам, так и кругом банков-участников", - отметил заместитель председателя правления Беларусбанка Александр Поливко.

В сообщении банка ТКБ, который выступил уполномоченным ведущим организатором и букраннером по синдкредиту для Беларусбанка, отмечается, организаторами и букраннерами сделки также выступили Евразийский банк развития (ЕАБР), АО "Альфа-Банк" и АК Барс.

Участниками сделки помимо уполномоченных ведущих организаторов стали 11 финансовых институтов из России, Казахстана, Азербайджана: Росельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Всероссийский банк развития регионов, Национальный стандарт, Банк Уралсиб, Altyn Bank (дочерний банк China CITIC Bank Corporation), Алеф-Банк, а также Международный Банк Азербайджана.

В сообщении отмечается, что Беларусбанк впервые привлек 2-летний транш, а книга заявок была закрыта с переподпиской более чем в 2,5 раза, "несмотря на достаточно сжатые сроки реализации сделки и динамичные условия рынка".

Беларусбанк образован в июле 1991 года, преобразован в октябре 1995 года путем слияния со Сбербанком БССР. ОАО "АСБ Беларусбанк" принадлежит государству и является крупнейшим среди 24 действующих в Беларуси банков.

Активы Беларусбанка по национальным стандартам финансовой отчетности на 1 июля 2018 года составили Br27,03 млрд, что на 0,4% меньше по сравнению с началом года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОАО "АСБ Беларусбанк" привлек синдицированный кредит на общую сумму 151 млн евро, сказано в сообщении банка. Средства предоставляются двумя траншами на срок 1,5 и 2...
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержаны должностные лица ОАО "Беларуськалий"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика