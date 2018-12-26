Беларусбанк привлек синдицированный кредит на 151 млн евро

ОАО "АСБ Беларусбанк" привлек синдицированный кредит на общую сумму 151 млн евро, сказано в сообщении банка.

Средства предоставляются двумя траншами на срок 1,5 и 2 года на общекорпоративные цели и финансирование торговых контрактов клиентов банка. Организаторами сделки выступили 14 финансовых институтов России и стран СНГ, трое из которых впервые принимают участие в подобных соглашениях банка.

"Предоставление единовременно столь значительной суммы ресурсов крупнейшему белорусскому банку свидетельствует о сохранении высокого аппетита к белорусскому риску, и риску "Беларусбанка" в частности, со стороны иностранных партнеров. Сделка уникальна как по объему, срочности и по ценовым параметрам, так и кругом банков-участников", - отметил заместитель председателя правления Беларусбанка Александр Поливко.

В сообщении банка ТКБ, который выступил уполномоченным ведущим организатором и букраннером по синдкредиту для Беларусбанка, отмечается, организаторами и букраннерами сделки также выступили Евразийский банк развития (ЕАБР), АО "Альфа-Банк" и АК Барс.

Участниками сделки помимо уполномоченных ведущих организаторов стали 11 финансовых институтов из России, Казахстана, Азербайджана: Росельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Всероссийский банк развития регионов, Национальный стандарт, Банк Уралсиб, Altyn Bank (дочерний банк China CITIC Bank Corporation), Алеф-Банк, а также Международный Банк Азербайджана.

В сообщении отмечается, что Беларусбанк впервые привлек 2-летний транш, а книга заявок была закрыта с переподпиской более чем в 2,5 раза, "несмотря на достаточно сжатые сроки реализации сделки и динамичные условия рынка".

Беларусбанк образован в июле 1991 года, преобразован в октябре 1995 года путем слияния со Сбербанком БССР. ОАО "АСБ Беларусбанк" принадлежит государству и является крупнейшим среди 24 действующих в Беларуси банков.

Активы Беларусбанка по национальным стандартам финансовой отчетности на 1 июля 2018 года составили Br27,03 млрд, что на 0,4% меньше по сравнению с началом года.