ЕАБР снизил оценку роста ВВП Беларуси в 2018 году до 3,1%, в 2019 году ожидает рост в пределах 1,6%

Евразийский банк развития (ЕАБР) значительно снизил оценку роста ВВП Беларуси в 2018 году - до 3,1% с 3,8% (предыдущий прогноз сделан в августе текущего года).

"Оценка роста белорусской экономики в 2018 году была понижена, в основном из-за большего, чем ожидалось, спада в сельском хозяйстве. Сдерживающее влияние на экономический рост в конце текущего года ожидается со стороны инвестиционного спроса на фоне высокой базы предыдущего года", - сказано в опубликованном в четверг ежеквартальном "Макробзоре", который ЕАБР готовит для экономик государств-участников ЕАЭС.

В обзоре отмечается, что положительная динамика роста ВВП Беларуси поддерживается потребительским спросом на фоне роста реальных заработных плат.

ЕАБР также незначительно понизил оценку роста белорусской экономики в среднесрочной перспективе. Эксперты банка ожидают, что рост ВВП Беларуси в 2019 году снизится до 1,6% (предыдущий прогноз 1,7%). По их оценке, положительный темп роста экономики Беларуси в 2020 году увеличится до 1,9% (2,1%) и 2% в 2021 году.

По мнению экспертов ЕАБР прирост ВВП Беларуси в пределах 1,6-2% "соответствует его потенциалу". "Замедление экономики связано с завершением фазы восстановления, сопровождавшейся высокими темпами роста", - сказано в обзоре.

Эксперты банка считают, что инфляция в Беларуси по итогам 2018 года не превысит 5,4% (по оценке Нацбанка Беларуси- 5,5% - ИФ). По их прогнозу, в ближайшие два года инфляция стабилизируется на уровне 5% и снизится до 4% в 2021 году.

"В целом в 2019 году прирост потребительских цен прогнозируется в пределах целевого уровня НБ РБ. Однако сохранение повышенных инфляционных ожиданий, высокий рост заработной платы и возможное дальнейшее повышение внутренних цен на топливо из-за реализации налогового маневра в России смещают риски в сторону проинфляционных", - констатируют эксперты банка.

Они полагают, что в связи с этим ставки межбанковских кредитов (однодневные МБК, операционный ориентир Нацбанка Беларуси с 2018 года) к концу текущего года "составят диапазон 10-11%, который, по нашим оценкам, соответствует ее нейтральному уровню". "В 2019 году прогнозируется сохранение ставки МБК в нейтральном диапазоне, что необходимо для недопущения дальнейшего роста инфляционных ожиданий на фоне возросших инфляционных рисков", - считают авторы обзора.

На фоне ухудшения оценки роста белорусской экономики эксперты ЕАБРа также понизили оценку обменного курса нацвалюты. Так, по их прогнозу, среднегодовой обменный курс белорусского рубля к доллару США в 2018 году составит Br2,04/$1 (ранее Br2,01), в 2019 году - Br2,12 (Br2,04), в 2020 году - Br2,2 (Br2,13), в 2021 году - Br2,28/$1. Таким образом, эксперты банка оценивают девальвацию белорусского рубля в течение ближайших трех лет на уровне 10,5%.

Как сообщалось, в официальном прогнозе белорусских властей на 2019 год целевой прирост ВВП запланирован на уровне 4% при инфляции в пределах 5%.